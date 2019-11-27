Berlin Görüşmesinin Yankıları Sürüyor

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Berlin’de BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’le gerçekleştirdiği görüşmenin yankıları Rum basınında yer almaya devam ediyor.

Politis gazetesi, “Taraflar Kayıp – Şimdi Revizyon ve Seçimler” başlıkları altında verdiği haberinde, hem Kıbrıs Rum, hem de Kıbrıs Türk tarafının görüşmenin sonuçlarını “her iki taraf için de olumlu oldu” şeklinde değerlendirdiğini ancak ne referans şartlarında bir anlaşmanın, ne de beşli konferansın zaman ve içeriğinin duyurulduğuna işaret etti.

Haberde, tüm beklentilere karşın Guterres’in görüşme sonrasındaki açıklamasında referans şartlarına ilişkin herhangi bir anlaşmaya değinilmediğini hatırlattı. Gazete, bu şekilde, referans şartlarına ilişkin bir anlaşmanın, Türkiye’nin istediği gibi, beşli konferansa kaldığı yorumunda bulundu.

Gazete, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in artık yüzünü, hükümette yapılması öngörülen revizyona çevirdiğini, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın ise seçim mücadelesine odaklanmasının olası olduğunu vurguladı.

“Tüm organ ve kararlarda bir olumlu oy” talebini elde etmeyi başaramayan Akıncı’nın Guterres’in BM Güvenlik Konseyi’nin 716 sayılı kararının dördüncü paragrafındaki siyasi eşitliğe atıfta bulunmasından dolayı memnuniyet duyduğunu öne süren gazete, Kıbrıs Rum tarafının ise, Guterres çerçevesinin altı parametresine değinilmesinden memnun olduğunu savundu.

Gazete, Kıbrıs Rum tarafının, Guterres’in görüşme sonrası yaptığı açıklamada, Crans Montana’da oluşan çerçeveye göre varılan anlaşmanın, tüm konuların eş zamanlı ve karşılıklı ele alınacakları şeklinde olmasından ötürü, siyasi eşitlik ve etkin katılım konularının tek başlarına ele alınamayacağını netleştirdiği düşüncesini taşıdığını aktardı.

En azından Nisan ayına kadar özlü bir gelişme yaşanmasının beklenmediğini de burgulayan gazete, aslında bu zaman çerçevesinin tam da Türkiye’nin istediği gibi olduğunu öne sürdü.

RUM SİYASİ PARTİLERİ

Gazete, Rum siyasi partilerinin Berlin görüşmesine ilişkin değerlendirme ve açıklamalarını dün de sürdürdüklerini yazdı.

Rum siyasi partilerinin, Anastasiadis’ten bilgi almayı beklemeleri sebebiyle dünkü açıklamalarında temkinli davrandıklarını belirten gazete, DİSİ’den yapılan açıklamada, Berlin görüşmesinin “olumlu bir ilk adım” olarak değerlendirdiğini aktardı.

DİSİ Başkanı Averof Neofitu açıklamasında, Anastasiadis ve Akıncı’nın açıklamalarının “temkinli iyimserlik yarattığını” belirtirken, gayrı resmi beşli konferansın en kısa sürede yapılmasını arzu etmesine karşın bunun yakın tarihte gerçeklemesinin pek de mümkün görünmediğini ifade etti.

AKEL, çözümün temelinin iki toplumlu iki kesimli federasyon olduğunun Genel Sekreterin de önünde vurgulanmasının olumlu olduğu yorumunda bulunurken, Anastasiadis’in yapacağı bilgilendirmenin beklendiğinin altını çizdi.

DİKO, “üçlü görüşmenin sonuçlarının, doğru bir çözüme doğru gidilmediği ve Türkiye’nin rahat bırakıldığını ortaya koyduğu” iddia ederken; EDEK, benzer bir açıklamada bulundu ve Türkiye’nin taleplerinin kabul gördüğünü savundu.

Çevreciler ve Dayanışma Hareketi’nden yapılan açıklamalarda, Berlin görüşmesinin çözüm sürecine “yeni bir şey getirmediği” iddia edilirken, “yapılması olası beşli bir gayrı resmi konferansta AB’nin gözlemci olarak dahi bulunmasının öngörülmediğine” dikkat çekildi.

Vatandaşlar İttifakı ise açıklamasında, Guterres’in ilk kez beşli bir konferanstan söz ettiği ve Anastasiadis’in de ilk kez beşli bir konferansa katılmayı kabul ettiği vurgulanarak, Guterres’in sürece müdahil olmasının olumlu olduğu görüşü ortaya kondu.

Fileleftheros gazetesi ise konuya ilişkin haberlerini, “Ankara’dan Anlamlı Sessizlik – Sonraki Adım Belirsiz – Türkiye’nin Kararıyla Beşli – Boşlukta Beşli Konferansa Doğru Uçuş – İyimserlik ve Temkinlilik – Dışişleri: AB Müzakerelerin Başlangıcında Hazır Bulunacak” başlıkları altında okuyucusuna yansıttı.

Berlin görüşmesinin, gayrı resmi konferansa giden bir uçuş olarak değerlendirilebileceği ancak bu uçuşun varış noktasına ulaşana kadar daha kaç tane duruş yapacağının ise belirsiz olduğu yorumunda bulunan gazete, her şeyin olumlu gelişmesi durumunda en iyimser tahminle ilk gelişmelerin Mayıs 2020’de yaşanabileceğini savundu.

Gazete, dönüm noktalarından birinin KKTC’deki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin olduğunu, Türkiye’nin Akıncı’yla işbirliği yapmakta zorlandığını ve Akıncı bu görevde olduğu sürece Türkiye’nin müzakerelere katılımının “zor olacağı” mesajını verdiğini öne sürdüğü haberinde, Rum hükümetinin ise Berlin görüşmesi ve Guterres’in açıklamalarının içeriğinin “çok iyi olduğu” düşüncesini taşıdığını iddia etti.

Kıbrıs Rum tarafına göre, Guterres’in açıklamasıyla, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu tarafından ileri götürülmeye çalışılan yeni çözüm modeli arayışları reddedildi. Olumlu oyun siyasi eşitlikle eş tutulması ve siyasi eşitliğin de ön koşul olmasının da önüne geçildi.

Gazete, Kıbrıs Rum tarafının ayrıca, KKTC’deki seçimlere kadar çözüm çabalarının “erteleneceği”, bunun temaslardan ziyade müzakerelerin ertelenmesi anlamına geldiği düşüncesini taşıdığını da savundu.

Gazete bir diğer haberinde ise, Rum siyasi partilerinin görüşleri ve Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in dünkü açıklamalarına da geniş şekilde yer verdi.

RUSYA YARDIMA HAZIR. AB VE İNGİLTERE’DEN DEĞERLENDİRME

Gazete, bir başka haberinde ise, Berlin görüşmesine ilişkin bazı yabancı hükümet ve kurumların yaptıkları açıklamalara da yer verdi.

Habere göre, AB’dan yapılan açıklamada, Berlin’deki üçlü görüşmenin, Kıbrıs sorununun çözümü çabalarında önemli bir gelişme olduğu belirtilirken; tarafların, BM Güvenlik Konseyi’nin ilgili kararlarında belirtildiği şekliyle siyasi eşitliğe dayalı iki toplumlu, iki kesimli federasyon çözümüne dayalı bir çözüme yönelik bağlılıklarının desteklendiği vurgulandı. Benzer açıklamalar Rusya ve İngiltere’den de geldi.

Rusya ve İngiltere, BM Genel Sekreteri’nin açıklamasından duydukları memnuniyeti dile getirirken, Kıbrıs sorununa BM parametreleri temelinde bir çözüm bulunması çabalarını desteklemeyi sürdüreceklerini duyurdu.



Diğer gazeteler ise konuya ilişkin haberlerini şu başlıklarla yansıttı:

Alithia, “Berlin Görüşmesinin Sonuçları Partilerin Bakış Açısından – Olumlu ve Olumsuz Unsurlar – Mayıs Olsun Bakarız – Umut Penceresi Yeniden Aralandı”; Haravgi “Önemli Olan Devamının Gelmesi – Referans Şartlarına Varılmaksızın Olumlu Adım”.