Berlin Humboldt Üniversitesi 28 Kişilik Akademik Grupla YDÜ’ye Ziyaret Gerçekleştirdi

Almanya’nın en eski ve önde gelen üniversitelerinden biri olan “Humboldt University of Berlin” Yakın Doğu Üniversitesi’ne 28 kişilik akademik grupla ziyarette bulundu.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla ilişkiler Müdürlüğü’nden verilen blgiye göre, Humboldt Üniversitesi Biyolojik Bilimler Bölümü emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Rolf Schneider’ in, 2012 yılından beridir Yakın Doğu Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Bölüm Başkanı Doç. Dr. Özge Özden Fuller ile bilimsel işbirliği yapmakta olduğu belirtildi. Prof. Dr. Rolf Schneider artık emekli olduğunu ancak üniversiteler arası işbirliğinin Humboldt Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Thomas Janssen ve Dr. Anika Dreilich tarafından devam edeceğini belirtti.

Prof. Dr. Rolf Schneider; “Yakın Doğu Üniversitesi’nin Çok Hızlı Bir Şekilde Büyüyerek, Gerek Akademik Altyapı, Gerekse Uygulamalı Bilimsel Projeler Geliştirmekte Olduğunu Görüyorum”

Yakın Doğu Üniversitesi’ne 2013 yılından beridir 5. kez ziyarette bulunan Prof. Schneider her yıl yapmakta olduğu ziyaretlerinde kendilerini ya yepyeni bir binada veya yeni bir projeyi dinlerken bulduklarını dile getirdi. Yakın Doğu Üniversitesi’nin çok hızlı bir şekilde büyüyerek, gerek akademik altyapı gerekse uygulamalı bilimsel projeler geliştirmekte olduğunu gözlemlediklerini ifade etti.

Humboldt Üniversitesi Akademisyenleri YDÜ Herbaryumunda “Kıbrıs Florası” Hakkında Bilgi Aldılar

Humboldt Üniversitesi Biyolojik Bilimler Bölümü öğretim üyeleri ve yüksek lisans öğrencileri Yakın Doğu Üniversitesi Herbaryumuna ziyarette bulunarak Öğretim Üyesi Prof. Dr. Salih Gücel’den “Kıbrıs Florası” hakkında bilgi aldılar. Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünde yer alan fakülteleri ziyaret ettiler.

Humbodlt Üniversitesi İle Yakın Doğu Üniversitesi’nden Ortak Semimerler

Aynı gün Humbodlt Üniversitesi Biyolojik Bilimler Anabilimdalı Yüksek Lisans öğrencilerine yönelik ortak seminer etkinliği de gerçekleştirildi. Etkinlikte Prof. Dr. Rolf Schneider ve Dr. Anika Dreilich “Humboldt Üniversitesi ve Bilimsel Araştırmalar” başlıklı sunum gerçekleştirdiler. Özellike Biyolojik Bilimler Anabilimdalı’nda yürütmekte oldukları araştırma projelerini anlattılar.

Yakın Doğu Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özge Özden Fuller ise “Kıbrıs’ta Biyoçeşitlilik’” başlıklı seminer sunumu gerçekleştirdi. Seminere, Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Buket Asilsoy, Veteriner Hekimliği Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Wayne Fuller ve Mimarlık Fakültesi Araştırma Görevlisi Uzman Selin Laleci (MA) de katıldı. Prof. Dr. Rolf Schneider ve Dr. Anika Dreilich, Yakın Doğu Üniversitesi’nin misafirperverliğinden dolayı duydukları memnuniyeti dile getirerek organizasyon için teşekkür ettiler.

“Humboldt Üniversitesi; Albert Einstein, Emil Fischer, Max Planck’ ın da Yeraldığı Nobel Ödülü Almış Dünyanın En Saygın Bilimadamlarının Araştırma Yaptıkları Üniversite”

Humboldt Üniversitesi 1810 yılında Alman Filozof ve Dilbilimci Wilhelm von Humboldt tarafından kurulmuş olup 1800 ‘lü yıllarda “Tüm Modern Üniversitelerin Anası” olarak tanımlandı. İnsancıl ve felsefi eğitime önem veren Humboldt Üniversitesi birçok öğrenci ve akademisyene hem eğitimde hem de araştırmada kapılarını açmıştır. Aralarında Albert Einstein, Emil Fischer, Max Planck’ ın da yeraldığı Nobel Ödülü almış dünyanın en saygın 29 bilimadamı bilimsel araştırmalarının bir kısmını veya tamamını Humboldt Üniversitesi’nde gerçekleştirmişlerdir.