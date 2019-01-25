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Berlin polis teşkilatı duyurdu: Memurumuzun kalbini çalan hırsız aranıyor

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Berlin polis teşkilatı sosyal medya hesabından yaptığı ilginç bir paylaşımla ülkede gündem konusu oldu. Teşkilatın Instagram hesabından yapılan paylaşımda ‘memurlarının kalbini çalan kadının' arandığı belirtildi.
Berlin polis teşkilatı duyurdu: Memurumuzun kalbini çalan hırsız aranıyor

Polis teşkilatının resmi Instagram hesabından paylaşılan ‘hikaye'de bir kadının metro çıkışında polis memuruna yol sorduğu ve polisin o andan itibaren söz konusu kadını ‘aklından bir türlü çıkaramadığı' belirtildi.

Paylaşımda ayrıca "Gülüşün onu büyülemiş. Eğer o sizseniz, bizimle DM üzerinden iletişime geçin" ifadeleri yer aldı.

 

Polis teşkilatının sosyal medya uzmanı Jörn Iffländer, "Genç bir meslektaşımız, sabah bizimle konuştu ve yardıma ihtiyacı olduğunu, çünkü gördüğü bir kadını aklından çıkaramadığını söyledi. Bir polis memuru adına ilk kez bir kadın arıyor olabiliriz. Ancak bir polis memuruyla konuşup daha sonra onunla temas kurmak isteyen vatandaşlardan sık sık sosyal medya mesajları alıyoruz" dedi.

Söz konusu paylaşım sosyal medyada da tartışma yarattı. Bazı kullanıcılar paylaşımla ilgili esprili yorumlar yaparken bazıları da durumu eleştirdi.

Bir kullanıcı "Berlin Polisi, arkadaşınız ve stalker" şeklinde bir espri yaparken bir diğeri ise "Yüz tanıma da dahil olmak üzere kesintisiz izleme sistemleri geliştirmesi iyi bir şey. Bir kadını stalklamak istediklerinde, bu tür şeylerle rahatsız etmezler" ifadelerini kullandı.

Polizei Berlin dein freund und stalker https://t.co/mBIkO3SyOF

 

Polis teşkilatı eleştirilerin ardından yaptığı açıklamada paylaşımda kadının fotoğrafını ya da ona ait kişisel bir bilginin paylaşılmadığını ve cevap vermesi için baskı altında hissetmesine neden olunmadığı belirtildi.

Polis memurunun ‘kalbini çalan' kadının ise paylaşıma cevap vermediği öğrenildi.

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