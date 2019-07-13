  • BIST 97.098
  • Altın 260,298
  • Dolar 5,7330
  • Euro 6,4543
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 33 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 33 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKAErdoğan’dan, Japon modeli ‘kadınlara mahsus üniversite’ için YÖK’e talimat

Berlin Şiir Evi: Orhan Veli’nin 'Anlatamıyorum'u dünyanın en çok okunan ikinci şiiri oldu

»
Berlin Şiir Evi’nin hazırladığı, dünyanın en büyük şiir portalı olan Lyrikline, dünyanın en çok okunan şairlerini ve şiirlerini açıkladı. Verilere göre şair Orhan Veli Kanık’ın 'Anlatamıyorum'u dünyanın en çok okunan ikinci şiiri.
Berlin Şiir Evi: Orhan Veli’nin 'Anlatamıyorum'u dünyanın en çok okunan ikinci şiiri oldu

1999’dan beri yayında olan Lyrikline, bünyesinde 84 dilde 1375 şairin 12312 şiiri, 18502 çevrisi ve bu şiirlerin şairlerin kendi sesinden kayıtlarını barındırıyor.

 

Her yıl haziran ayında Berlin Şiir Festivali kapsamında editörleri ile toplanıp bu toplantıda yıllık istatistikleri açıklayan sitenin verilerinde bu yıl Türkiye’den en çok okunan şiirler şöyle:

1-“Anlatamıyorum” – Orhan Veli

2-“Hürriyete Doğru” – Orhan Veli

3-“Sevgilerde” – Behçet Necatigil

4-“Masalların Masalı” – Nâzım Hikmet

5-“İdiller Gazeli” – Haydar Ergülen

6-“Angina Pektoris” – Nâzım Hikmet

7-“Denizi Özleyenler İçin” – Orhan Veli

8-“Güzel Havalar” – Orhan Veli

9-“Büyük İnsanlık” – Nâzım Hikmet

10-“Belkim Bir Kertenkeleyim” – Can Yücel

179 ülkeden okuru olan sitenin Haziran 2018 – Mayıs 2019 tarihleri arasını kapsayan son istatistiğine göre en çok şiir okunan ülkeler şöyle sıralaması ise şöyle:

1. Almanya, 2. ABD, 3. Türkiye, 4. Büyük Britanya, 5. Sırbistan, 6. Avusturya, 7. İspanya, 8. İsviçre, 9. Rusya, 10. Fransa

Bu tarihler arasında en az şiir okunan ülke ise Brundi olarak belirlendi. Kenya, Nijerya, Belarus ve Letonya da Brundi’yi takip eden ülkeler olarak öne çıktı.

 

Öte yandan  son üç yılın istatistiklerine bakıldığında, Türkiye’den okur sayısının istikrarlı bir şekilde arttığı görüldü. Türkiye, geçen yıllarda da ilk beşe yerleşmişti.

Lyrikline’ın verilerine göre geçen yıl site üzerinden en çok Hermann Hesse’nin “Stufen” adlı şiiri okundu.

LYRIKLINE NEDİR?

2002’den beri UNESCO desteğinde olan Lyrikline,  UNESCO projesi olarak “çağdaş, sınır ötesi kültürel değişimin mükemmel bir formu” olarak önerildi ve Birleşmiş Milletler tarafından Medeniyetler Arası Diyalog Yılı kapsamında kayda değer bir kültürel proje olarak kabul gördü.

2005 yılında, Kültür ve Eğlence kategorisinde ünlü Grimme Çevrimiçi Ödülü’ne, 2008’de Almanya- Fikirler Ülkesi girişimi tarafından verilen “Fikirler Ülkesinde Dönüm Noktası” statüsüne değer görüldü.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Alkan Kanısoy’un eserleri Güzelyurt Portakal Festivali çerçevesinde sergileniyor04 Temmuz 2019 Perşembe 17:10
  • Avrupa Müzik Geceleri kapsamında “Bir Caz Gecesi” etkinliği düzenlenecek04 Temmuz 2019 Perşembe 16:40
  • Şair Küçük İskender hayatını kaybetti03 Temmuz 2019 Çarşamba 09:25
  • Edip Akbayram Güzelyurt Portakal Festivali’nde sahne aldı02 Temmuz 2019 Salı 16:40
  • 42. Güzelyurt Portakal Festivali başladı29 Haziran 2019 Cumartesi 12:18
  • 51. geleneksel İskele Festivali başladı29 Haziran 2019 Cumartesi 12:09
  • Girne’de “Hadise” çıkacak28 Haziran 2019 Cuma 12:52
  • Filiz Naldöven şiirlerle anılacak27 Haziran 2019 Perşembe 16:11
  • Yücel Köseoğlu 8’inci ölüm yıl dönümünde anılıyor27 Haziran 2019 Perşembe 16:09
  • Nikola Tesla ve Edison Konulu ‘The Current War’ Filminden Yeni Fragman26 Haziran 2019 Çarşamba 21:00
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti