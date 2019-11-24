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Berlin zirvesi... Akıncı, Anastasiadis ve Guterres bu otelde görüşecek!

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Berlin zirvesi... Akıncı, Anastasiadis ve Guterres bu otelde görüşecek!
Berlin zirvesi... Akıncı, Anastasiadis ve Guterres bu otelde görüşecek!

Akıncı, Anastasiadis ve Guterres bu otelde görüşecekler! 

BM Genel Sekreteri Guterres ve Kıbrıslı iki lider Berlin'de "Brandenburg Kapısı" nın yanında bulunan Adlon Otel'de bir araya gelecek.

Berlin Brandenburg Kapısı'nın tarihi ne?

Brandenburg Kapısı (Almanca: Brandenburger Tor) Almanya'nın Berlin şehrinin ana sembollerinden biridir. Hemen kuzeyinde Reichstag bulunur. Soğuk Savaş boyunca, Reichstag Batı Berlin'de, Brandenburger Kapısı Doğu Berlin'de bulunmuştur. Kapı 1788-1791 yılları arasında yapılmıştır.

Brandenburg Kapısı on iki sütuna, altı giriş kapısına ve altı çıkış kapısına sahiptir. Sütunlar, toplam beş yol oluşturur, vatandaşların sadece dıştaki iki kapıyı kullanma hakları vardı. Ortadaki yol ise kraliyete ve önemli trafik geçişlerine ayrılmıştı. Kapının en üstünde Quadriga vardır.

1806'dan sonra, Napolyon, Jena-Auerstedt Muharebesi'nde Prusya'yı yenince Quadriga'yı yerinden söktürdü ve Paris'e götürdü. 1814 yılında Prusyalı General Ernst von Pfuel Napolyon'u yenip Paris'i ele geçirince Quadriga'yı geri aldı ve Berlin'e geri getirdi; Quadriga'daki zeytin dalı, Demir Haç ile değiştirildi.

adlon4.jpgNaziler iktidara gelince, kapıyı sembol olarak kullanmaya başladılar. II. Dünya Savaşı boyunca kapı tahrip oldu ama tamamen yıkılmadı. Doğu ve Batı Berlin hükümetleri kapıyı restore ettiler fakat kapı 1961'e, Berlin Duvarı yapılana kadar açılmadı.

1963 yılında, ABD başkanı John F. Kennedy Brandenburg Kapısı'nı ziyaret etti. 1980'de Batı Berlin berlediye başkanı Richard von Weizsäcker şöyle demişti:

 « Brandenburg Kapısı kapalı durdukça, Almanların meselesi kalacaktır. »
  

Richard von Weizsäcker daha sonra birleşme sırasında Almanya devlet başkanı oldu.

Kapı daha sonraları birleşmiş özgür Berlin'in sembolü oldu ve 22 Aralık 1989'de, Helmut Kohl Batı Almanya Şansölyesi'yken yeniden açıldı.

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Otel bilgileri neler?

Otel, 1997'de kurulmuştur. Tesis, 382 adet odalar sahiptir. Konaklama yerinde misafirler, lobi alanında bulunan ve günde 24 saat hizmet veren bir resepsiyon ve 24 saat boyunca açık olan "check-in / check-out" servisi ile karşılanmaktadır. Katların çoğuna ulaşımı sağlayan bir asansör mevcuttur. Otel kasası ve döviz bürosu sunulan hizmetler arasındadır. Kablosuz internet bağlantısı ile ortak alanlarda misafirler için internet erişimi sağlanmaktadır. Otel, gastronomi alanında şu seçeneklere sahiptir: Bir restoran, bir yemek odası ve bir bar. Tesis bünyesinde ayrıca birçok mağaza yer almaktadır. Misafirler, özel araçlarını kapalı veya açık otoparka bırakabilirler. Çocuk bakıcısı, tercümanlık hizmetleri, oda servisi, çamaşırhane ve kuaför ilave hizmetler arasındadır.

adlon3.jpgOdalarda klima, mutfak ve banyo bulunmaktadır. Odanın konforunu tamamlayan teras, keyifli vakit geçirmeye davet etmektedir. Bunun dışında, oda kasası ve mini bar vardır. Mutfak köşesinde buzdolabı ve mini buzdolabı bulunmaktadır. Hoş bir konaklama sağlayacak küçük ekstralar arasında internet erişimi, telefon, televizyon, radyo ve kablosuz internet bağlantısı yer almaktadır. Bir duş, küvet ve jakuzi banyoların iç donanımı dâhilindedir. Günlük kullanım için banyolarda saç kurutma makinesi ve bornozlar bulunmaktadır. Tesiste ayrıca sigara içilmeyen oda bulunmaktadır.

 

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