Berlin zirvesi öncesi.. Lefkoşa'da "Barış Ateşi" yeniden yandı

25 Kasım Berlin zirvesi öncesinde Lefkoşa'da "Barış Ateşi" bir kez daha yandı.
CTP Gençlik Örgütü öncülüğünde bu akşam Lefkoşa'da Gençlik Merkezi bahçesinde barış atesi yakıldı ve halk dansları oyunları oynandı.
25 Kasım Berlin zirvesi öncesinde Lefkoşa'da "Barış Ateşi" bir kez daha yandı.
CTP Gençlik Örgütü öncülüğünde bu akşam Lefkoşa'da Gençlik Merkezi bahçesinde barış atesi yakıldı ve halk dansları oyunları oynandı.
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