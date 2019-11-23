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Berlin zirvesi öncesi.. Lefkoşa'da "Barış Ateşi" yeniden yandı

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Berlin zirvesi öncesi.. Lefkoşa'da "Barış Ateşi" yeniden yandı
Berlin zirvesi öncesi.. Lefkoşa'da "Barış Ateşi" yeniden yandı

25 Kasım Berlin zirvesi öncesinde Lefkoşa'da "Barış Ateşi" bir kez daha yandı.

CTP Gençlik Örgütü öncülüğünde bu akşam Lefkoşa'da Gençlik Merkezi  bahçesinde  barış atesi yakıldı ve halk dansları oyunları oynandı.

 

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