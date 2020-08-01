Berlin'de binlerce kişi koronavirüs önlemlerine karşı yürüdü

Almanya'nın başkenti Berlin'de binlerce kişi, yürürlükteki koronavirüs önlemlerini protesto etmek için düzenlenen yürüyüşe katıldı.

Büyük çoğunluğu maskesiz olan protestocular, alınan önlemlerin hak ve özgürlüklerini ihlal ettiği görüşünü dile getiriyor.

Polis yetkililerine göre 17 bin kişi civarında katılımcı arasında aşı karşıtlarının yanında küçük bir grup aşırı sağcının da olduğu belirtiliyor.

Reuters haber ajansına konuşan protestoculardan biri "Demokrasiye dönüş talep ediyoruz. Bizi köleleştiren maskeleri çıkarmalıyız" ifadelerini kullandı.

Almanya'da iki yüz bin kişi Covid 19 hastalığına yakalandı, bine yakın kişi hayatını kaybetti.