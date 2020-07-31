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Berlin'de kaybolan terlik ve ayakkabıların sırrı çözüldü

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Berlin'de kaybolan terlik ve ayakkabıların sırrı çözüldü
Berlin'de kaybolan terlik ve ayakkabıların sırrı çözüldü

Almanya'nın başkenti Berlin'in bir dış mahallesinde bir tilkinin etraftaki 100'den fazla terlik ve ayakkabıyı çalıp, bir yerde topladığı anlaşıldı.

Zehlendorf bölgesinin sakinleri, haftalar boyunca evlerin bahçelerinden terlik ve spor ayakkabıların çalınmasına şaşırdı.

Tagesspiegel gazetesinin haberine göre, sonunda bir kişi suçluyu "iki mavi parmak arası terliği ağzında taşırken" gördü.

Daha sonra tilkinin 100'den fazla terlik ve spor ayakkabıyı topladığı anlaşıldı.

Tagesspiegel editor gazetesinin editörü Felix Hackenbruch Twitter hesabında, kanıtların fotoğraflarını paylaştı.

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