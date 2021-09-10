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Berlin’de sağlık çalışanları grevde

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Almanya’da genel seçimler yaklaşırken başkent Berlin’de grevlerin sayısı artmaya başladı.
Berlin’de sağlık çalışanları grevde

Almanya’da genel seçimler yaklaşırken başkent Berlin’de grevlerin sayısı artmaya başladı. Geçtiğimiz haftalarda greve giden Deutsche Bahn (Alman Demiryolları) çalışanları ve mağaza/market çalışanlarından sonra şimdi de sağlık sektörü çalışanları grev kararı aldı.

Vivantes ve Charite Hastaneleri’nde çalışanlar, daha iyi çalışma şartları ve kabul edilebilir asgari saat ücreti talebiyle VERDİ Sendikası öncülüğünde grev yaptı.

Berlin Sağlık Senatörlüğü önünde grev için düzenlenen protestoda hemşireler ve ebelerin yanı sıra temizlik, ulaşım ve mutfak çalışanları da yer aldı. 12 Mayıs’tan bu yana taleplerinin masada olduğunu hatırlatan sağlık çalışanları, daha fazla beklemek istemediklerini dile getirirken, buna karşın hastaların mağdur olmaması için gerekli önlemlerin alındığı ve "nöbetleşe" biçimde grev yapıldığını ifade etti.

"BAZILARI ASGARİ ÜCRETİN ALTINDA ÇALIŞIYOR"

Grev sözcülerinden Lynn Stephainski yaptığı açıklamada, işverenlerle görüşmeleri sürdürdüklerini, sağlık sektöründe az çalışanın çok iş yapmak zorunda kaldığını, buna karşın saat ücretlerinin yetersiz olduğunu vurguladı.

Kamu hizmeti yürütenlerle aynı sözleşme şartlarını talep ettiklerini söyleyen Stephainski, "eşit işe eşit ücret" ödenmesi gerektiğini savundu. Stephainski, "Birçok arkadaşımız çok az maaş alıyor. Hatta bazıları asgari ücretin altında çalışıyor" ifadelerini kullandı.

HASTANELERDE AÇIKLAMA

Charite Hastanesi tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, grev süresince acil bakımın sağlanmaya devam edeceği, ancak bekleme sürelerinin uzayabileceği duyuruldu.

Vivantes Hastanesinden yapılan açıklamada ise "hayati tehlike bulunan acil durumlar" ile ilgilenilmeye devam edileceği ve hastaların iptal edilen ameliyatlar ve randevular hakkında doğrudan bilgilendirileceği bildirildi.

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