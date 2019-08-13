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Berlin'de Türkçe konuşan iki kadın saldırıya uğradı

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Berlin’de iki kadın Türkçe konuştukları için saldırıya ve ırkçı hakarete uğradı. Saldırgan hakkında taciz ve adam yaralamaya teşebbüsten soruşturma başlatıldı.
Berlin'de Türkçe konuşan iki kadın saldırıya uğradı

Almanya'nın başkenti Berlin’de iki kadın Türkçe konuştukları gerekçesiyle saldırıya ve ırkçı hakarete uğradı. Federal Polis teşkilatı tarafından yapılan açıklamada, Wittenau tren istasyonunda bebek arabasıyla bekleyen ve Türkçe konuşan iki kadına alkollü bir erkeğin saldırdığı bildirildi. Polisin açıklamasında, saldırganın kadınlardan birini kolundan tutup, sarstığını ve Almanca konuşmaya zorladığı belirtildi. Ardından saldırganın 28 ve 37 yaşındaki kadınları sözlü olarak tehdit ettiği ve kemerinin tokasıyla vurmaya yeltendiği ifade edildi.

Kadınların trenin gelmesiyle birlikte binerek kaçtığını aktaran görgü tanıkları polis gelene kadar saldırganı bırakmadı. Polisin geçici olarak gözaltına aldığı saldırganın kanında yaklaşık 2 promil alkol tespit edildi. Alman vatandaşı saldırgan hakkında "taciz” ve "adam yaralamaya teşebbüsten” 37 yaşındaki Alman hakkında soruşturma başlatıldı.

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