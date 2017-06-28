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Berlin'deki bir şenliğe katılan Almanya Başbakanı Merkel döner kesti

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Berlin'deki bir şenliğe katılan Almanya Başbakanı Merkel döner kesti
Almanya Başbakanı Angela Merkel, katıldığı bir şenlikte döner kesti. Merkel, kestiği dönerden tatmayı da ihmal etmedi.

Merkel, başkent Berlin'de Hristiyan Birlik (CDU/CSU) Partileri Meclis Grubu'na bağlı Orta Ölçekli İşletmeler Birliği'nin düzenlediği şenliğe katıldı.

Burada şirketlerin kurduğu stantları gezen Angela Merkel, döner üreticisi Türk şirketinin standında döner kesti.

Çalışanlarla kısa süre sohbet de eden Merkel, kestiği dönerden tatmayı da ihmal etmedi.

Başbakan Merkel, şenlikte yaptığı konuşmada ise hükümetin orta ölçekli şirketler için yoğun çalışmalar yaptığını söyledi.

"Yasalar çıkarmakla istihdam oluşmaz" diyen Merkel, şirketler kurmanın, piyasada tutunmanın ve insanları işe almanın yasalarla düzenlenemeyeceğini, bunun yerine şirketleri güçlendirmek gerektiğini belirtti.

Partisinin 12 yıldan bu yana iktidarda olduğuna işaret eden Angela Merkel, bu sürede işsizlerin sayısının azaltıldığını, yeni borçlanma olmadığını ve bürokrasiyi azalttıklarını ifade etti.

Merkel, eylülde yapılacak genel seçimler öncesinde miras vergisinde reform yapılmasının ve varlık vergisinin yükseltilmesinin tartışıldığına dikkati çekerek, CDU/CSU'nun parti programında söz konusu iki verginin artırılmasına yer verilmeyeceği sözünü verdi.

Başbakan Merkel'in döner kestiği şirketin sahibi Hanifi Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Angela Merkel ile yaptığı kısa sohbette, döner imalatçıları adına kendisine teşekkür ettiğini söyledi.

Merkel'in, döneri her zaman beğenerek yediğini dile getirdiğini aktaran Aydın, bugün de kendi kestiği döneri eliyle alarak tattığını belirtti.

Hanifi Aydın, Merkel'in standı ziyaret etmesinin döner sektörünün tanıtımı açısından önemli olduğunu da belirtti.

 

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