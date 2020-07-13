Berlin'den gece hayatına koronavirüs yardımı: Eğlence mekanlarına 81 bin euro bağışlandı

Almanya'nın başkenti Berlin, dört aydır koronavirüs sebebi ile kapalı kalan bazı gece kulüplerine ve konser salonlarına 81 bin euro yardım yaptı.

Tagesspiegel gazetesinde yayınlanan habere göre gece kulüpleri, konser salonları ve festivaller olmak üzere toplamda 46 kuruma yardım ulaştı.

Berlin'in "Partiler Şehri" olarak anılmasında büyük rol oynayan, özellikle tekno müzik yapılan mekanlar 14 Mart'tan beri kapalı oldukları için kapanma riskiyle karşı karşıya kaldı.

Yardım alan kulüpler arasında Tresor, Kater Club ve Schwuz gibi şehrin meşhur gece kulüpleri yer aldı.

Hükümetin Yeşiller'den üyesi Georg Kossler, "Koronavirüs günleri bittiğinde halkımızın dans edebilmesini ve parti yapabilmesini istiyorum. Bu sebeple kulüplerimiz yaşamak zorunda" dedi.

Almanya'da koronavirüs önlemleri hafiflese de kulüp ve diskoteklerin tekrar açılma tarihi henüz açıklanmadı.