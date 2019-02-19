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Berna Laçin beraat etti

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Oyuncu Berna Laçin, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla attığı tweet nedeniyle hakkında açılan davanın sonucunu açıkladı. Laçin, beraat ettiğini duyurdu.
Berna Laçin beraat etti

Berna Laçin, geçen yılın kasım ayında "İdam çözüm olsaydı Medine toprakları tecavüzde rekor kırmazdı! Konuşturmayın şimdi beni! Bırakın artık bilim insanları, nörologlar, psikiyatrlar, psikologlar, toplum bilimciler, hukukçular el birliği verip çare üretsin. Devlet, tribün sesleriyle toplum inşa etmez" şeklindeki paylaşımından dolayı, 'halkın dini değerlerini alenen aşağılama' suçundan 1 yıla kadar hapis istemiyle hakim karşısına çıktı.

 

Duruşmada savunma yapan Laçin, suçlamaları kabul etmediğini belirterek, "İddianameye konu tweet'i ben attım. Bu idam ile ilgili bir tweet'tir. Tweet'te idam etiketi bulunmaktadır. Dinle ilgili herhangi bir konu yok. İdamla ilgili bir konudur. Bunlar troller tarafından bilinçli olarak saptırılıp bir gündem yaratılmıştır. Şu anda burada olmama sebep olmuşlardır" ifadesini kullandı.

LAÇİN DAVA SONUCUNU AÇIKLADI

Oyuncu Berna Laçin hakkında açılan davadan beraat ettiğini bugün Twitter hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

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