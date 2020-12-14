Berna Laçin: Bill Gates’in işi gücü yok, bize çip mi takacak?

Oyuncu Berna Laçin, Koronavirüs aşısıyla ilgili gelen soruya "Aşı varsa bu bir nimettir. Neden olmayayım?” diye yanıt verdi.

Oyuncu Berna Laçin, Koronavirüs aşısıyla ilgili gelen soruya "Aşı varsa bu bir nimettir. Neden olmayayım?” diye yanıt verdi.

Milliyet Gazetesi'nden Seçkin Şenvardar'ın haberine göre, tahlil yaptırdığını ve bağışıklık sistemini güçlendirmek için destek aldığını anlatan oyuncu; Koronavirüs aşısıyla ilgili tartışmalara, “Bill Gates’in işi gücü yok, bize çip mi takacak? Komplo teorilerinden artık içim şişti. Aşı varsa bu bir nimettir. Neden olmayayım?” yorumunu yaptı.