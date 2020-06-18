Berna Laçin'den sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili tepki: Şimdi bunu söyleyince "muhalif" deniyor!

Oyuncu Berna Laçin, sosyal medya hesabı twitter'dan hafta sonu gerçekleşecek sınav öncesi açıklanan sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili paylaşımda bulundu. Kısıtlı sokağa çıkma yasağının kısa bir süre kala ilan edilmesine tepki gösteren Laçin, "Şimdi bunu söyleyince "muhalif" deniyor! Emekten, insandan yana olmak gönül borcu" diye yazdı.

20 Haziran’da gerçekleşecek olan Liselere Giriş Sınavı’yla ilgili bir karar alındı ve sınav günü için sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Sınava bir gün kala açıklanan bu kısıtlama haberi sınava girecek olan öğrencileri ve ailelerini biraz rahatlatsa da konuya emekçiler gözüyle bakmaya çalışan Berna Laçin'den şu paylaşım geldi;