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Berna Laçin'e deprem sonrası paylaşımları nedeniyle soruşturma

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Laçin’in Twitter hesabında Elazığ'daki deprem sonrası yaptığı paylaşımlar nedeniyle soruşturma başlatıldı.
Berna Laçin'e deprem sonrası paylaşımları nedeniyle soruşturma

Laçin’in Twitter hesabında Elazığ'daki deprem sonrası yaptığı paylaşımlar nedeniyle soruşturma başlatıldı.

Oyuncu Berna Laçin'e Twitter hesabında Elazığ depremi sonrası yapmış olduğu paylaşımlar nedeniyle Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Laçin, Elazığ depremi sonrası Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın sms ile yardım çağrısında bulunmasını sosyal medya hesabından ''Biz her şeyimizi verelim o ayrı, ama neden hala deprem anı ilk akla gelen para toplamak? Onca toplanan deprem vergisine n’oldu?'' paylaşımıyla eleştirmişti. 

Laçin, depremin ilk olarak 6.8 ardından 6.5 büyüklüğünde olduğu açıklamasının ardından ''Hop güncelleme 6.5... Biliyorsunuz bir dereceden sonra o ilde vergi filan depremden dolayı muafiyet alıyor'' paylaşımı yapmıştı.

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