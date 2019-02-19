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Bernie Sanders: 2020 ABD başkanlık seçimlerinde aday olacağım

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Bernie Sanders: 2020 ABD başkanlık seçimlerinde aday olacağım
Bernie Sanders: 2020 ABD başkanlık seçimlerinde aday olacağım

Senatör Bernie Sanders 2020 yılında yapılacak olan başkanlık seçimlerinde aday olacağını açıkladı.

ABD'nin Vermont eyaleti Senatörü Bernie Sanders, 2020 yılında yapılacak olan başkanlık seçimlerinde aday olacağını açıkladı.

Adaylığını Vermont Public Radio'ya (VPR) verdiği röportajda duyuran Sanders, "Bunu ilk olarak Vermont eyaletinde yaşayan insanların duymasını istiyorum" dedi ve "Devrime 2016 kampanyasıyla birlikte başlamıştık ve şimdi bu devrimi ileriye götürme zamanı" ifadelerini kullandı.

2016 yılındaki seçimlerde de aday adayı olmuş, ancak yapılan ön seçimlerde demokratların diğer başkanlık adayı Hillary Clinton'a karşı başarısız olmuştu.

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