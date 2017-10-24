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Berova: “16 üniversitede 100 bin 629 öğrenci eğitim görüyor”

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Berova: “16 üniversitede 100 bin 629 öğrenci eğitim görüyor”
Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özdemir Berova, bu yıl 16 üniversitede 13 bin 365’i KKTC, 55 bin 890’ı Türkiye Cumhuriyeti ve 31 bin 374’ü de üçüncü ülke vatandaşlarının oluşturduğu toplam 100 bin 629 öğrencinin eğitim ve öğretim gördüğünü açıkladı.

Berova, yükseköğrenimde 2017 – 2018 Akademik Yılı’nın başlaması nedeniyle yayımladığı mesajda, yeni akademik yılın yükseköğretim camiasına hayırlı olmasını diledi.

“Göreve geldiğimiz günden bu yana Bakanlık olarak yükseköğrenimin ülkemiz için vazgeçilmez bir değer olduğunun altını çizerek bu alanda önemli adımlar attık ve atmaya da devam ediyoruz” diyen Berova, bu adımlar sonucunda ilk olarak Nisan 2017’de yeni Yükseköğrenim Yasası’nı yasallaştırdıklarını ve bu yasa ile YÖDAK’ın yapısını güçlendirerek hem üniversitelerin denetlenebilmesinin hem de eğitim kalitesini arttırmalarının önünü açtıklarını kaydetti.

“YABANCI ÖĞRENCİLERİN İZİNLERİYLE İLGİLİ YASAL DÜZENLEMELER YAPILDI”

Berova, ülkede öğrenim görecek yabancı uyruklu üniversite öğrencilerinin giriş çıkışları ve öğrenci izinleri ile ilgili yeni yasal düzenlemeleri de hayata geçirdiklerini ve ayrıca üçüncü ülke vatandaşı öğrencilerin üniversitelere kayıt kabul tüzükleri üzerinde çalışmalar yaparak yeni tüzüklerin geçirilmesinde de son aşamaya geldiklerini bildirdi.

Berova yapılan bu çalışmalar ve atılan doğru adımlar sonucunda yükseköğrenimde kazanılan bu ivmeyle birlikte üniversitelerin eğitim kalitelerini arttırmalarını, AR-GE çalışmaları üzerindeki çalışmalarının yoğunlaşmasını ve ülkeye yararlı projeler çıkarmalarını temenni etti.

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