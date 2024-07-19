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Berova: 20 Temmuz Barış Harekâtı ile Kıbrıs Türk Halkı özgürlüğüne kavuştu

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Maliye Bakanı Dr. Özdemir Berova, ‘20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nın 50. Yıl dönümünde mesaj yayımladı.
Berova: 20 Temmuz Barış Harekâtı ile Kıbrıs Türk Halkı özgürlüğüne kavuştu

Berova; "20 Temmuz Barış Harekâtı ile Kıbrıs Türk Halkı özgürlüğüne kavuşmuş, Ada da barış hâkim olmuştur" ifadelerini kullandı.

Kıbrıs Barış Harekâtının 50. yıl dönümünde, aziz Şehitlerimizi rahmet ve minnetle, Gazilerimizi şükran ve saygıyla anan Maliye Bakanı Dr. Berova; “Bugünün mimarı Şehit ve Gazilerimizdir” dedi. 

Maliye Bakanı Dr. Özdemir Berova mesajında şu ifadeleri kullandı; 

“Anavatan Türkiye’nin, garantörlük hakkına dayanarak, Mücahitlerimiz ile birlikte Mutlu Barış Harekâtı’nı başlattığı 20 Temmuz 1974 tarihinin üzerinden 50 yıl geçti.
20 Temmuz Barış Harekâtı ile Kıbrıs Türk Halkı özgürlüğüne kavuştu, Ada da barış hâkim oldu. 
Yıllarca sürdürmüş olduğumuz var oluş mücadelesinde kendi topraklarımızda soykırıma uğradık, toplu mezarlarda kayıplar verdik, gettolarda yaşamaya zorlandık ancak tüm zorluk ve imkânsızlıklara rağmen,  kararlı duruşumuz, birlik ve beraberliğimiz, özveri ve fedakârlıklarımız, azim ve mücadelemizden vazgeçmedik. 

Bugün, barış ve özgürlüğün 50. yıl dönümünü kutlamanın gurur ve coşkusu içindeyiz. 

Bu kutlu günde, Varoluş Mücadelemizin Lideri Dr. Fazıl Küçük ve Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş’ı, Mücahit, Mücahide ve Mehmetçiğimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyor, Kahraman Gazilerimize şükranlarımızı sunuyorum.

 

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