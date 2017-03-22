Berova, “2017 Avrasya Yükseköğretim Zirvesi”ne katılmak için İstanbul’da...

“2017 Avrasya Yükseköğretim Zirvesi” İstanbul’da gerçekleşiyor. Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özdemir Berova, zirveye katılmak ve konuşma yapmak üzere İstanbul’a gitti.

Bakanlık açıklamasına göre, Berova’ya İstanbul ziyaretinde Yüksek Öğrenim ve Dış İlişkiler Dairesi Müdürü Ziya Öztürkler ve Talim Terbiye Dairesi Müdürü Havva Dağsever de eşlik ediyor.

Berova’nın zirvede ayrıca Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Kültür Bakanı Nabi Avcı ve YÖK Başkanı Hasan Mandal ile bir araya gelmesi bekleniyor.

53 ülkeden 2 bin katılımcının yer alacağı zirvede 200 üniversite de stand kurarak tanıtım yapacak.