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Berova, 39. TRT Uluslararası Çocuk Şenliği’ne katılacak ekibi kabul etti

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Berova, 39. TRT Uluslararası Çocuk Şenliği’ne katılacak ekibi kabul etti
Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özdemir Berova, 39. TRT Uluslararası Çocuk Şenliği’ne katılacak KKTC ekibini kabul etti.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde, TRT Genel Müdürlüğünce 19-27 Nisan tarihleri arasında Nevşehir’de gerçekleştirilecek “39. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği’nde KKTC’yi temsilen edecek kafile Gazimağusa merkez ilkokullarından seçilen öğrencilerden oluşuyor.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Berova ziyaretine gelen öğrencilere, 23 Nisan’ın Türkler için ne kadar önemli bir gün olduğunu anlatarak, böylesi tarihi bir günün çocuklara armağan edilmesinin çok değerli olduğunu kaydetti.

Etkinliklere katılacak çocukların iyi vakit geçirmesini temenni eden Berova, “Yeni dostlar edinin ve ülkenizi en iyi şekilde temsil edin” dedi.

Ziyaret sırasında ekibe refakat eden Polatpaşa İlkokulu Müdürü Erbil Taşer de, ekibin KKTC kültürünü en iyi şekilde yansıtacağını ve öğrencilerin de KKTC’yi en iyi şekilde temsil edeceklerine olan inancını dile getirdi.

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