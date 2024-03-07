  • BIST 8938.18
  • Altın 2208.625
  • Dolar 31.8426
  • Euro 34.81
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKASibel Tatar, İstanbul’da Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın konserini izledi

Berova: 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlu olsun

» »
Maliye Bakanı Özdemir Berova, ‘8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’ dolayısıyla mesaj yayımladı.
Berova: 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlu olsun

“Her koşulda üreten, çalışan, hizmetleriyle ülkemize değer katan, genç nesillere ışık olan, ilham veren, cesur ve emektar kadınlarımızın ‘8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’ kutlu olsun” dedi. 

Berova mesajında şu ifadeleri kullandı; 

“Türk Kadını,  Anadolu’da Kurtuluş Savaşı’nın kazanılmasında, Kıbrıs’ta varoluş mücadelesinde yer almış, vatan savunmasında destanlar yazmış, bilimden edebiyata, ekonomik hayattan siyasete, sanattan spora, yaşamın her alanında ülkemizin gelişmesine katkı sağlayarak,  genç nesillere ışık olmuşlardır. 

Kadın, sergilediği fedakârlık ve hoşgörüyle, sevginin, şefkatin, vefanın ve fedakârlığın sembolüdür. 

Kadına yönelik her türlü şiddete ve baskıya son vermek, kadının toplumsal ve siyasal yaşama etkin bir şekilde katılmasının yolunu açmak hepimizin görevidir. 

Bu duygu ve düşüncelerle, her koşulda üreten, çalışan, hizmetleriyle ülkemize değer katan, genç nesillere ışık olan, ilham veren, cesur ve emektar kadınlarımızı saygıyla selamlıyor, şiddetin her türlüsünden uzak, yaşamın her alanında eşit,  özgür yarınlar dileyerek, tüm kadınların  ‘8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutluyorum.”

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Karayolları Dairesinden Güvercinlik Köyü yolunu kullanacaklara uyarı07 Mart 2024 Perşembe 11:13
  • Memur-Sen: Kadınlarımıza pozitif ayrımcılığı savunuyoruz07 Mart 2024 Perşembe 10:38
  • Dikkat! Elektrik kesintisi olacak07 Mart 2024 Perşembe 09:32
  • EYT'lilere Müjde! Emeklilik yaşı 55 oluyor!07 Mart 2024 Perşembe 09:29
  • Pazar gününe kadar yağış bekleniyor07 Mart 2024 Perşembe 08:59
  • 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla etkinlikler düzenlenecek07 Mart 2024 Perşembe 08:32
  • Ortaokul mezunu üniversiteye kayıt oldu, hiç derse girmedi06 Mart 2024 Çarşamba 16:21
  • Pazar gününe kadar yağış bekleniyor06 Mart 2024 Çarşamba 16:13
  • KKTC'den ihraç edildi kardeşinin pasaportuyla geri döndü06 Mart 2024 Çarşamba 15:56
  • Sıcak haber... KSTU'dan açıklama...06 Mart 2024 Çarşamba 15:44
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti