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Berova, Alsancak Mare e Monte Yardım Derneği'ni kabul etti...

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Maliye Bakanı Özdemir Berova, Alsancak Mare e Monte Yardım Derneği Başkanı Ayşe Tümsoy, Yönetim Kurulu Üyeleri Birgül Kofalı ile Zehra Şekeroğlu’nu kabul etti.
Berova, Alsancak Mare e Monte Yardım Derneği'ni kabul etti...

Dernek yetkilileri Bakan Berova’ya derneğin çalışmaları hakkında bilgi verdi.

TÜMSOY 
Alsancak Mare e Monte Yardım Dernek Başkanı Ayşe Tümsoy, eğitim ve sağlık üzerine, okul ve hastanelere projeler üreten bir sivil toplum kuruluşu olduklarını belirterek, 10 Kasım’da, Alsancak ilkokulunun Oyun Parkı Projelerinin açılışını gerçekleştirmeye hazırlandıklarını kaydetti. Bakan Berova’yı da açılışa davet etti. 

Tümsoy ayrıca, yakın zamanda Çamlıbel Sağlık Ocağı’nın tüm ihtiyaçlarını karşılayacak projelerinin de sonuna geldiklerini söyledi. 

BEROVA
Maliye Bakanı Özdemir Berova da kabuldeki konuşmasında, nihai amaçları halka hizmet sunmak olan sivil toplum örgütlerinin, demokratik bir toplumun başrol oyuncuları olduğunu kaydetti. 

Ülkemizde de eğitim, sağlık, kültür, çevre ve insanı yardım konularına kadar pek çok alanda projeler üreten sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarını yakından takip ettiğini ve takdire şayan bulduğunu söyledi. 

Maliye Bakanı Berova, Alsancak Mare e Monte Yardım Derneği’ne gönül veren çalışkan ve duyarlı kadınları da tebrik ederek, özelde bölgeye, genelde ise ülkeye verdikleri hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

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