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Berova: Az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alacağız

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Maliye Bakanı Özdemir Berova, vergi matrahlarının artırılmasıyla ilgili Meclis Genel Kurulu’nda konuştu. Vergi dilimleri güncellenmesinin gerektiğini ve bu yönde harekete geçtiklerini kaydetti
Berova: Az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alacağız

Canlı Aktarım- PELİN YÜKSELAY

“35 bin TL maaş alan kamu görevlisinden yüzde 40 vergi alınmayacak” diyen Berova, vergi dilimlerinin yüzde 10-15-20-25-30 ve 40 olduğunu ve bunu Barçın’ın da bildiğini söyleyerek, bunun üzerinden yüzde 40 alınacağının ortada olduğunu kaydetti, “sanki biz insanları çarpmaya çalışıyormuşuz gibi bir algı yaratılmaya çalışılıyor” dedi.

Berova, sözlerine şöyle devam etti:

“Özel sektörde şu anda vergi dilimi matrah ve kişisel muafiyetlerden doğacak olan vergilendirme oranında 73 bin TL brüt maaşı olan bir özel sektör çalışanı 73 bin TL üzerindeki alacağı paranın bu vergi dilimlerinden geçtikten sonra kalan miktarı sadece yüzde 40’a tabi olacak. Başlangıç maaşı alacak alan kamu çalışanı Aralık’ta 3 bin 146 TL vergi ödedi. Ocak’ta yüzde 50.31 hayat pahalılığı artışına rağmen ödeyecekleri vergi TL cinsinden yüzde 37 düşecek bu kişiler bin 984 TL olarak vergi ödeyecekler. Neden? Vergi matrahlarında genişleme ve kişisel indirimler yaptığımız için.

“Az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alacağız”

 

Hükümetin çalışanı orta ve alt grup geliri olan insanları önemsediğinin ortada olduğunu belirten Berova “Az geliri olandan az, çok geliri olandan çok vergi almak hükümetimizin en önemli olgusudur" dedi. Berova, yapılan düzenlemenin şu anda bu hükümetin az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alma anlayışına uygun olduğunu vurguladı.

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