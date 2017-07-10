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Berova Basın Günü'nü kutladı

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Berova Basın Günü'nü kutladı
Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özdemir Berova, 11 Temmuz Basın Günü dolayısıyla, tüm basın yayın kuruluşları ve basın mensuplarının Basın Günü’nü kutladı.

Kıbrıs’ta yayımlanan ilk Türkçe gazete olan ‘Saded’in anısına her yıl kutlanan 11 Temmuz’un, Kıbrıs Türk Basını açısından önemli bir gün olduğuna değinen Bakan Berova, katılımcı demokrasi, insan haklarına dayalı, çağdaş devlet yapısı için basının en temel unsur olduğunu söyledi.

Haber alma ve yayma özgürlüğünün, demokratik hayatın vazgeçilmez unsurlarının en başında yer aldığını söyleyen Berova, halkın doğru ve tarafsız haber alma ihtiyacını karşılayan basın kuruluşlarının da demokrasinin güçlenmesinde önemi bir güç olduğunu ve basınsız demokrasinin düşünülemeyeceğini belirtti.

Büyük Önder Atatürk’ün, ‘Basın, bir milletin ortak sesidir. Bir milleti aydınlatma ve olgunlaştırmada basın, başlı başına bir güç, bir okul, bir öncüdür’ sözünü hatırlatan Özdemir Berova, “Ambargo altındaki KKTC’nin sesinin dünyaya duyurulmasında büyük rol oynayan basın emekçilerimiz, halkın bilinçlenmesi, gelişmesi ve bilgi alma özgürlüğüne büyük katkı sağlamaktadır” dedi.

Berova mesajının sonunda, kendini halkın doğru haber almasına adayan basın kurumları ile birlikte tüm değerli basın mensuplarının Basın Günü’nü en içten dilekleriyle kutladı.

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