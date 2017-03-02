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Berova, besteci, şef ve müzik eğitmeni Türkay Altay’ı ziyaret etti

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Berova, besteci, şef ve müzik eğitmeni Türkay Altay’ı ziyaret etti
Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özdemir Berova, Kıbrıs Türk halk müziğine yıllarca emek veren, besteci, şef ve müzik eğitmeni Türkay Altay’ı evinde ziyaret etti.

Kültür Dairesi Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Türkay Altay’a geçmiş olsun dileklerinde bulunan Berova, beste ve güftesini yaptığı birçok eser sayesinde Türkiye’de “Kıbrıs Türküsü” kavramının yerleşmesi neden olan sanatçıya, Kıbrıs Türk sanatına yaptığı katkılar nedeniyle teşekkür etti.

Altay gibi pek çok sanatçının şarkılarının halkın diline yerleştiğini ancak genellikle seslendiren sanatçıların adıyla anıldığını kaydeden Berova, eser yaratıcılarının “gizli kahramanlar” olarak kalmamaları için, onları hatırlamak ve hatırlatmak gerektiğini belirtti.

Türkay Altay ise konuşmasında, bir sanatçıyı en çok üzen şeyin unutulmak olduğunu ifade ederek, Berova’nın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Özdemir Berova’ya Altay’ı ziyaretinde Kültür Dairesi Müdürü Nilay Tunçalp ve Devlet Türk Halk Müziği Topluluğu Şefi İlker Dölek eşlik etti.

Uzun yıllar Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın sanat danışmanlığını ve Mağusa Belediyesi Yurttan Sesler Topluluğu Şefliğini yapan Altay’ın “Yaban Çiçeği”, “Bir Bir Birilerine”, “Susmasın Şarkılar”, “Takvimler İçinde” ve “Aramızda İki Engel” gibi eserleri bulunuyor.

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