Berova: “bu proje ile daha temiz ve daha yaşanılabilir bir çevre yaratabileceğimize inanıyorum”

Ülkedeki tüm ilkokullarda plastik, kağıt ve metal çöplerin geri dönüşümünün sağlanması amacıyla, geri dönüşüm bidonları yerleştiriliyor.

İlk çöp bidonları Şehit Tuncer İlkokuluna konuldu, geriye kalan okullara da çöpler birkaç hafta içerisinde dağıtılacak. Okullardaki her 50 öğrenciye bir plastik, bir kağıt bir de metaller için çöp yerleştirilecek.

Turizm ve Çevre Bakanlığı ile Eğitim ve Kültür Bakanlığının ortak projesi, TC Lefkoşa Büyükelçiliğinin maddi katkıları ile hayata geçirildi. Proje, daha sonra orta ve dengi okullarda da uygulanacak.

Okullarda, geri dönüşüm bidonlarında biriken çöpler bölge belediyeleri tarafından toplanacak ve geri dönüşüm için özel şirketler tarafından toplanması sağlanacak.

Geri Dönüşüm Projesinin ilk adımı vesilesiyle Şehit Tuncer İlkokulunda tören düzenlendi.Törene Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özdemir Berova, Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi Uzman Müşaviri Nebi Çelik de katıldı.

ATAOĞLU

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, hedeflerinin çocuklar sayesinde yetişkinleri de çevre konusunda eğitmek olduğunu, eğitim müfredatına çevre ile ilgili ders dahil edilmesinin ardından, bugün uygulamalı bir projeyi hayata geçirdiklerini söyledi.

Çocuklara seslenen Ataoğlu, “Çok basit gibi görülen çöplerin ayrıştırılarak çöpe atılması konusunda yakınlarınıza uyarıda bulunmanız bile sizin bir başarınız olacaktır” dedi.

Plastik, metal ve kağıt çöplerin ayrı toplanmasının tüm ülke genelinde uygulanması gerektiğini kaydeden Ataoğlu, “Bu olayı sizler sayesinde tüm ülkeye yaymamız lazım” dedi.

BEROVA

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özdemir Berova ise, memleketin nimetlerini korumanın herkesin temel sorumlulukları arasında olması gerektiğini, ülkenin temel sektörü olan turizm ve yüksek eğitimin daha da ileriye gidebilmesi için çevre temizliği ve doğa ile barışın çok önemli rol oynadığını söyledi.

Daha temiz ve daha yaşanabilir bir ülke yaratmak için Bakanlık olarak üzerlerine düşen görevleri yapmaya azimli olduklarını kaydeden Berova, bu doğrultuda eğitim müfredatına Çevre ve Ekoloji dersi yerleştirdiklerini söyledi.

Çocukların çevre bilinci ile yetişmesinin en büyük arzuları olduğunu kaydeden Berova, “Bu Proje ile daha temiz ve daha yaşanılabilir bir çevre yaratabileceğimize inanıyorum” dedi.

Berova, Projenin 85 okulda, 15 bin öğrenciye ulaşacağını ifade etti.

HARMANCI

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, LTB olarak, tüm geri dönüşüm projelerini desteklediklerini, plastik ve metal çöpler üzerine çalışmalarının da bulunduğunu kaydetti.

Bir plastiğin doğada yok olmasının 400-450 yıl aldığını vurgulayan Harmancı, “Doğaya atılmayan, her plastik, her kağıt, her teneke daha yaşanabilir bir çevre, daha iyi bir gelecek demek” dedi.

ATUN

Eski Başbakanlardan ve Çevre Koruma Vakfı Başkanı Hakkı Atun da, çevre kirliliğinin dünyanın en büyük sorunlarından biri olduğunu, devlet ve siyasi partilerin meclislerinde öncelikli olarak ele alınması gereken bir konu olduğunu söyledi.

Sanayileşmenin dünyaya büyük zarar verdiğini ancak gelişmiş ülkelerin bunu görerek tedbirler almaya başladığını, KKTC’nin de uygar bir toplum olarak üzerine düşeni yapması gerektiğini kaydeden Atun, tabiatın geri dönüşüm temelinde yaratıldığını kaydetti.

Atun, “Artık yaşamın bu sistem (geri dönüşüm) üzerinde olduğunu artık kabul etmeliyiz” dedi.

ALTAN

Şehit Tuncer İlkokulu Müdürü Elçin Altan da konuşmasında, “Okullarda geri dönüşüm projesinin ilk adımı Şehit Tuncel İlkokulunda atılıyor, bizler de bu adıma karşılık ilk olumlu cevabı vereceğiz” dedi.

Altan, çöplerin arı ayrı toplanması ve Belediye tarafından uygun bir şekilde toplanması için Okul olarak üzerlerine düşeni yapacaklarını söyledi.