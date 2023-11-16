Berova: Bütçe disiplinini çok önemsiyoruz

Bugün Maliye Bakanlığı’nda gerçekleşen toplantıda, Kalkınma ve Ekonomik İş Birliği (KEİ) Ofisi Koordinatörü Ömer Cihan ve ekibinin yanı sıra Türkiye’den Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü Dr. Mert Özarar, Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürü Yakup Tekin, Genel Müdür Yardımcısı Ömer İyigün, Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Nihal Saltık Tuğran, Hazine ve Maliye Uzmanları Koray Pirçekli, İbrahim Erbaş ile Proje Koordinatörü Serkan Yıldızhan yer aldı.

Ayrıca, Maliye Bakanlığı Müsteşarı Burak Şoföroğlu, Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürü Sezai Emre, Gelir ve Vergi Dairesi Müdürü Sümer Kızıldere, Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi Müdürü Yusuf Kenan Yeşilleme ile Özel Kalem Müdürü Kamil Ağçabay hazır bulundu.

BEROVA

Maliye Bakanı Özdemir Berova kabuldeki konuşmasında, ülkedeki kamu otomasyon sisteminin daha verimli çalışması gerektiği bilinciyle göreve geldiği ilk günden bugüne bürokratları ve bilişimcileriyle bu konuda yoğun bir mesai harcadıklarını hatırlattı.

Ankara temasları çerçevesinde Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile gerçekleştirdiği görüşmede de konunun gündeme taşındığını, Türkiye Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek’in de hassasiyeti ile bugün iki ülke üst düzey teknik ekibinin KKTC’de bir araya gelerek işbirliği içinde çalışmasının, Kamu Mali Yönetim Bilişim Altyapısını güçlendirme yönünde atılan adımın memnuniyet verici olduğunu belirtti.

Bakan Berova, Maliye’nin Anayasası konumundaki, Kamu Mali Yönetim ve Denetim Yasası’nın ülkemizde de 2019 yılında hayat bulduğunu, bu yasa tahtında ilk kez bu yıl, Merkezi Devlet Bütçesini Meclise sunduklarını kaydederek; “Kamu Mali Yönetim ve Denetim Yasası ve onun getirdiği Bütçe Disiplinini elbette çok önemsiyoruz” dedi.

GÜRKAN

Muhasebat Genel Müdürü Dr. Nazmi Zarifi Gürkan da konuşmasının başında, KKTC’nin 40. Yılını kutladı; “Cumhuriyet Bayramı Kutlu Olsun” dedi. Ardından Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in selamını iletti.

Gürkan, gerçekleşen görüşmeler ışığında, iki ülke bakanlıklarının üst düzeyde ve alt ekipler de oluşturarak işbirliği içinde çalışmalar yaptıklarına dikkati çekti.

Kalkınmanın sürdürülebilirliği, ekonomik başarıların kalıcı olmasında kamu mali yönetiminin etkin ve ekonomik bir şekilde işlemesinin önemine vurgu yapan Muhasebat Genel Müdürü Dr. Nazmi Zarifi Gürkan; “Kamu Mali Yönetim Sistemi’nin kurgusu, yapısı, bütçenin hazırlanması, uygulanması, tüm mali işlemlerin muhasebeleştirilmesi, bunların raporlanması aynı zamanda sonuçlarının izlenmesi ve denetime hazır hale getirilmesi Kamu Mali Yönetim Sistemi’nin başarısı açısından oldukça önem arz ediyor” dedi.