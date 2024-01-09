Berova, çalışan gazeteciler gününü kutladı...

Berova Gazetecilik mesleğinin, kutsal ve meşakkatli bir iş olduğunu dile getirerek, özellikle varoluş mücadelesi yıllarından bu yana Kıbrıs Türk basının ambargolara rağmen Kıbrıs Türk Halkı’nın haklı sesini dünyaya duyurma noktasında önemli bir görev üstlendiğine dikkati çekerek emek veren tüm basın emekçilerinin ‘10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutladı.

Maliye Bakanı Dr. Özdemir Berova mesajında şunları kaydetti; “Kıbrıs Türk Halkı’nın haklı ve onurlu sesini dünyaya duyurma noktasında önemli bir misyon üstlenen, sorumlu, nitelikli, doğru ve ilkeli yayıncılık anlayışı ile halkın duygularına tercüman, düşüncelerine ses olan, ülkenin büyümesi ve gelişmesine her aşamasında tanıklık eden tüm basın emekçilerinin ‘10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’ Kutlu Olsun.”