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Berova: Çok uzun mesai harcayarak bu yasaları geçirmeyi başardık

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UBP Milletvekili Özdemir Berova, 51/95 Belediyeler Değişiklik Yasa Tasarısı’nın Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’na sevk edilmesine işaret ederek, “Çok uzun mesai harcayarak bu yasaları geçirmeyi başardık” dedi.
Berova: Çok uzun mesai harcayarak bu yasaları geçirmeyi başardık

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Özdemir Berova, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile 51/95 Belediyeler Değişiklik Yasa Tasarısı’nın Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’na sevk edilmesine işaret etti.

UBP’li vekil Berova, “UBP olarak ‘reformda kararlıyız’ dedik önce Belediyelerin Birleştirme Yasası’nı hayata geçirdik. 18 belediye ile yerel seçimleri yaptık. Şimdi de Belediye Değişiklik Yasası ile belediyelerin yapılarını güçlendirip daha şeffaf hale getiriyoruz” dedi.

Komite çalışmalarında kendilerine tam destek veren Başbakan Ünal Üstel’e, UBP Meclis Grubuna ve İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler’e teşekkür eden Berova, şöyle devam etti:

“Komite Çalışmalarımızda komite üyelerimiz Emrah Yeşilırmak ve Ahmet Savaşan ile birlikte çok uzun mesai harcayarak bu yasaları geçirmeyi başardık.

51/95 Belediyeler Değişiklik Yasasında CTP komite üyeleri Sn. Filiz Besim ve Sn. Devrim Barçın da çok emek ve katkı koydular. Tüm Meclis çalışanlarımıza, bürokratlarımıza, Komite üyemiz olmayıp da çalışmalarımıza katılıp katkı koyan Milletvekili arkadaşlarıma da verdikleri katkı için çok teşekkürler... Ülkemiz için hayırlı olsun.”

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