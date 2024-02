Berova: Deprem fonunda 674 milyon 756 bin 716 TL para toplandı

CANLI AKTARIM- Pelin Yükselay

Meclis Genel Kurulu’nda konuşan Berova, bu konuda bazı spekülasyonlar yapıldığını belirterek, toplanan tam rakamın 674 milyon 756 bin 716 TL olduğunu ve bu paranın deprem fonu altında kaydedildiğini belirtti.

Deprem ve diğer doğal afetlere yönelik mali yardım kapsamında bu paranın kayıt altına alınıp ödenekleştirildiğini kaydeden Berova, “Bunun adına gelecek olan her türlü blokeyi de dün olduğu gibi bugün de kamu maliyesi vermektedir. Bizim ukdemizde olan her bir kuruş için endişe duyar, doğru bir şekilde harcanabilmesi adına her türlü hususu ortaya koyarız” dedi.