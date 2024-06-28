Berova: Devrim yaratabilecek bir adım atıldı

Mobil X-RAY Tarama Sistemi teslim töreni, Gazimağusa Limanı, Gazimağusa Gümrük Şube Amirliği’nde gerçekleştirildi.

Teslim törenine Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat da katıldı.

Maliye Bakanı Özdemir Berova törende yaptığı konuşmada, KKTC’nin gümrük güvenliği açısından devrim yaratabilecek bir adım atıldığını kaydetti.

Berova, şöyle devam etti:

Türkiye’nin bu konuda gösterdiği ilgi ile birlikte 2 adet mobil x-ray cihazı ülkemize hibe edildi. Birinci cihazımızı Gazimağusa, ikinci cihazımı da Girne’ye kazandırmış olacağız. Gümrüklerimizin güçlendirilmesi konusunda çok önemli bir adımı atmış bulunmaktayız. Gümrük otomasyon sistemimizin geliştirilmesi için çalışmalarımıza son hızla devam etmekteyiz. Önümüzdeki haftalar ve aylarda iki ülkenin gümrükleri arasındaki tüm bilgi transferlerini yapabilecek duruma geleceğiz ve gümrüklerimiz daha aktif çalışarak zaman kaybı yaşanmamasını sağlayacağız. Gazimağusa Liman hizmetlerinin daha iyi verilebilmesi adına bölgede bir özelleştirme çalışmamız vardır. Limanlarımızı da 1-2 ay içerisinde daha iyi hizmet verebilecek hale getirecek ihale şartnamesini de hazırlamış olacağız. KKTC’yi daha ileriye taşımak adına çalışmalarımız devam edecektir.