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Berova, ‘E-Bordro Uygulaması’nın hayata geçtiğini duyurdu

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Maliye Bakanı Dr. Özdemir Berova, Kamu Bilişim Sistemi’ni geliştirmek ve aktif kullanımı sağlamak adına önemli adımlar atıldığını, bunun bir parçası olan ‘E-Bordro Uygulaması’nı hayata geçirdiklerini duyurdu.
Berova, ‘E-Bordro Uygulaması’nın hayata geçtiğini duyurdu

Maliye Bakanı Berova, uygulamanın serviste olduğunu, yazılı maaş bordroları ile beraber her ikisinin de kullanılabileceğini, ancak yazılı maaş bordrolarının Haziran sonundan itibaren sonlandırılarak yalnızca ‘E-Bordro Uygulaması’nın kalacağını, bu nedenle ‘Daire Kodu’nu bilmeyenlerin bağlı bulundukları kurumlardan öğrenebileceklerini, sistemle ilgili herhangi bir sorun yaşanması durumunda ise Maliye Bakanlığı Bilgi İşlem Bölümü’ne 0392 228 36 27 numaralı telefondan ulaşılarak teknik destek alınabileceğini, görüş ve önerilerin ise bordro@maliye.gov.ct.tr e-mail adresine yapılabileceğini söyledi. 

E-BORDRO UYGULAMASI NASIL KULLANILIR?

Kamudan maaş çekenlerin, maaş bordrosuna kolaylıkla ulaşabilmesi için, Maliye Bakanlığı tarafından, Maliye Otomasyon Sisteminde ‘E-Bordro’ aktif hale getirildi. 

‘Bordro Görüntüle’ düğmesine tıklayarak, Kimlik Kartı numaranız ve şifrenizle giriş yapabilirsiniz. 
Eğer sisteme ilk kez giriş yapıyorsanız, ‘İlk Defa Giriş’ düğmesini tıklayarak yeni kullanıcı oluşturmanız gerekmektedir. 

Yeni kullanıcı oluşturmak için, Kimlik Kartı Numarası, Daire Kodu ve Cep Telefonu Numarası ile sisteme kolaylıkla kaydolabilirsiniz. (‘Daire Kodu’nu bilmeyenler bağlı bulundukları kurumlardan öğrenebilirler.)

Cep telefonu numarası, yurt içi ve yurt dışı ülke kodu ile birlikte sisteme sadece bir defa girilebilir. 
Numaranızı sisteme girmenizin ardından SMS ile cep telefonunuza şifreniz gelecektir. 
Sisteme giriş yaptıktan sonra açılan sayfada en son maaş bordronuz karşınıza çıkacaktır. 
Yukarıda bulunan tarih sekmesinden önceki ay ve yıllara ait maaş bordrolarınızı da kolaylıkla görüntüleyebilirsiniz. 

Dilerseniz maaş bordronuzu PDF olarak görüntüleyebilir ve çıktı alabilirsiniz. 

PDF belge üzerinde bulunan Kare Kod, bankalar tarafından bordronun doğru olup olmadığının kolaylıkla görüntülenmesini sağlayacaktır. 

Şifreniz ve sistemle ilgili herhangi bir sorun yaşamanız durumunda Maliye Bakanlığı Bilgi İşlem Bölümü’ne 0392 228 36 27 numaralı telefondan ulaşarak teknik destek alabilir veya görüş ve önerinizi bordro@maliye.gov.ct.tr e-mail adresine yapabilirsiniz

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