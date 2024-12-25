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Berova: Elimimizden gelen katkıyı dün olduğu gibi bugünde vermeye devam edeceğiz

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Maliye Bakanı Özdemir Berova, Güney Afrika'daki Park Jung Tae Tekvando Müsabakaları'nda takım olarak ikinci, gençlerde şampiyon olan sporcuları kabul etti.
Berova: Elimimizden gelen katkıyı dün olduğu gibi bugünde vermeye devam edeceğiz

Maliye Bakanı Özdemir Berova, KKTC Taekwondo Judo Karate Akido Hapkido Kungfu Kurash Wushu Federasyonu Başkanı Eyüp Zafer Gökbilen ile Güney Afrika'da gerçekleştirilen Park Jung Tae Uluslararası Tekvando Müsabakaları’na katılarak genel klasmanda takım olarak ikinci, gençler kategorisinde şampiyonluk elde eden sporcuları ve teknik heyeti kabul etti.

KKTC Taekwondo Judo Karate Akido Hapkido Kungfu Kurash Wushu Federasyonu Başkanı Eyüp Zafer Gökbilen, KKTC Tekvando Milli Takımı’nın Güney Afrika'da gerçekleştirilen Park Jung Tae Uluslararası Tekvando Müsabakaları’nda KKTC ekibinin toplamda 11 altın, 3 gümüş madalya ile genel klasmanda ikinci olurken, gençler kategorisinde ise şampiyonluk elde ettiğini kaydetti. 

Gökbilen kabulde ayrıca Maliye Bakanı Özdemir Berova’ya federasyona, federasyon binasına ve sporculara katkılarından ötürü ayrıca teşekkür etti. “Desteğinizi daima yanımızda hissediyoruz” diye konuştu. 


Maliye Bakanı Özdemir Berova da, uluslararası müsabakalarda başarı sağlayan sporcuları ve ekibi tebrik ederek konuşmasına başladı. 
KKTC Tekvando Milli Takımı’nın geçmişten bugüne başarılarını yakinen takip ettiklerini ve gurur duyduklarını söyledi.

“Spora ve sporcuya yatırım yapmak, gençleri teşvik ve motive etmek Sayın Başbakanımız Ünal Üstel’in en çok önem verdiği konulardan bir tanesi. Hükümet üyeleri olarak bizleri de motive etmekte. Sizlerin uluslararası alanda elde ettiğiniz başarılar, her katıldığınız müsabakalarda bizlere yaşattığınız gururlara bir tanesini daha eklediniz. Bu başarı bizim için bir övünç kaynağı. Bizlerde elimimizden gelen katkıyı dün olduğu gibi bugünde vermeye devam edeceğiz” dedi.

 

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