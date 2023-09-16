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Berova;  “Gelir Ve Vergi Dairesi Gözbebeğimizdir”

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Berova;  “Gelir Ve Vergi Dairesi Gözbebeğimizdir” dedi
Berova;  “Gelir Ve Vergi Dairesi Gözbebeğimizdir”

Maliye Bakanı Dr. Özdemir Berova, Gelir ve Vergi Dairesi’nde incelemelerde bulundu. Maliye Bakanı Berova’yı, burada Gelir ve Vergi Dairesi Müdürü Sümer Kızıldere karşıladı.

 

Gelir ve Vergi Dairesi’nde incelemelerde bulunup yetkililerden bilgi alan Maliye Bakanı Berova burada önemli mesajlar verdi. Devletin kalkınması için verginin önemine değinerek; “Gelir ve Vergi Dairesi gözbebeğimizdir” dedi.  

 

Gelir ve Vergi Dairesi’nin, ülkemizin en önemli dairelerinden biri olduğunu yineleyen Maliye Bakanı, vergi personelinin çok kritik görev üstlendiğini belirterek, burada devletin gelirlerinin topladığını, toplanan vergilerin ülke ekonomisinin gelişmesine katkı sağladığının altını çizdi.

Dolayısıyla Vergi bürokratları ve personelin çalışma hayatını olumsuz etkileyen faktörleri ortadan kaldırmak, şevkle çalışmasını korumak adına moral ve motivasyonlarını daima yüksek tutmanın görevleri olduğunu belirtti.

 

Maliye Bakanı Dr. Özdemir Berova, ziyarette personel ile de tek tek sohbet ederek, çalışanların sıkıntı ve önerilerini dinledi.

 

Ziyarette Maliye Bakanı Dr. Özdemir Berova’ya, Maliye Bakanlığı Genel Koordinatörü Saadet Hüdaverdi, Maliye Bakanlığı Bakanlık Müdürü Yusuf Ersoy ile Maliye Bakanlığı Özel Kalem Müdürü Kamil Ağcabay eşlik etti.

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