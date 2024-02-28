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Berova: Gençlerin fikirleri icraatlar için yol gösterici olacaktır

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Maliye Bakanı Özdemir Berova, Kuzey Kıbrıs Genç İş İnsanları Derneği Başkanı Orhan Gavani ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti.
Berova: Gençlerin fikirleri icraatlar için yol gösterici olacaktır

Kabulde konuşan Maliye Bakanı Berova,  Genç İş İnsanlarıyla bir arada olmaktan duyduğu mutluluğu ifade ederek İş insanlarının yatırımlarının, ülkenin ekonomisi ve o ekonominin daha iyiye gitmesiyle ülke refahının artışı ve istihdamın sağlanması konusunda en önemli faktörlerden bir tanesi olduğunu belirtti.

Dolayısıyla gençlerin, iş dünyasında yapacakları her türlü yatırımlar, ticaret ve katkıların çok önemli olduğunu belirten Berova bunun, KKTC’nin daha müreffeh bir seviyeye gelmesi anlamı taşıdığını kaydetti.

Genç iş insanları olarak gençlerin kurduğu derneğin önemine de işaret eden Bakan Berova, birlik beraberlik içerisinde faliyet göstermelerinin kıymetli olduğunu söyledi.

Berova, gençlerin fikirlerini dinlemenin yapacakları icraatlar için de yol gösterici bir husus olacağını vurguladı.

Genç İş İnsanları Derneği Başkanı Orhan Gavani ise görüşlerini ve gündemle ilgili filirlerini paylaşmak için ziyaret gerçekleştirdiklerini belirterek kendilerini kabulünden dolayı Bakan Berova’ya teşekkür etti.

Gavani 1989 yılında kurulan GİAD’ın 35. Yılında olduğunu ifade ederek ilk günkü heyecanı yaşadıklarını, bilgi birikimleriyle bugüne geldiklerini kaydetti.

Gavani, toplumda doğru bildiğini söyleyen bir dernek olarak tanındıklarının da altını çizdi.

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