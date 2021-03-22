Özdemir Berova: "Gerekirse Mesut Genç'e koruyucu elbise giydirip getireceğiz"

UBP Milletvekili Özdemir Berova BRT'de açıklamalar yaptı. Meclis'in neden toplanmadığı ile ilgili olarak açıklamada bulunan Berova, Denktaş'ın sağlık durumundan dolayı yurtdışına gitmek durumunda kaldı.

Mesut Genç arkadaşımızın ailesinde Covid-19 pozitif vakası görüldü. Genç'de test yaptırıyor.

25 Vekili Meclis'e girdi ama muhalefet girmedi. Sağlık açısından sorunlar vardı ama muhalefet nisaba katkı vermedi.

Yarın saat 10'da Meclis yeniden toplantıya çağrıldı. Eğer muhalefet bu tavrını sürdürecekse, Denktaş yurtdışında olduğundan gelemeyecek ama Mesut Genç'in çıkan tahlil sonuçlarına rağmen gerekirse koruyucu elbiseler giydirip getireceğiz.