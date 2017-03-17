Berova, GML turizm bölümü öğrenci ve öğretmenlerine ödüllerini verdi

Berova, Güzelyurt Meslek Lisesi’ni ziyaret ederek, 1-4 Şubat tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleşen 15. Uluslararası İstanbul Gastronomi Festivali’nde başarılı olan Turizm Bölümü öğrencileri ve okul öğretmenleriyle biraraya geldi.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Bakan Berova, festivalde başarılı olan GML turizm bölümü öğrenci ve öğretmenlerine ödüllerini verdi.

Güzelyurt Meslek Lisesi Müdürü Adnan Eraslan yaptığı konuşmada, öğrencilerin okul dışındaki aktivite ve öğrenme faaliyetlerinin mesleki gelişimlerine katkı sağladığına dikkat çekerek, özellikle yurt dışında gerçekleşen bu tarz uluslararası yarışmaların vermiş oldukları eğitimin gelişim ve öğrencilerin vizyonu açısından çok önemli olduğunu ifade etti.

Eraslan, sektörle ve diğer paydaşlarla olan işbirliğine dikkat çekerek, bu bağlamda Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı başta olmak üzere Turizm ve Çevre Bakanlığı, Lefke Avrupa Üniversitesi ve Merit Oteller grubuna katkılarından dolayı teşekkür etti.

BEROVA

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özdemir Berova da, Güzelyurt Meslek Lisesi Turizm Bölümü öğrencilerinin bu başarısının çok önemli olduğunu, ailelerini, öğretmenlerini olduğu kadar kendilerinide gururlandırdığını belirtti.

Bakanlık olarak her zaman gençlere daha güzel, daha kaliteli ve ileriki hayatlarının temelini oluşturacak eğitimi vermek için uğraştıklarını kaydeden Berova, böylesi önemli başarıların doğru yolda olduklarının kanıtı olduğunu vurguladı.

Başarıya ulaşmanın niyet, özverili çalışma, disiplinli ve planlı eğitim sayesinde mümkün olabileceğini ifade eden Bakan Berova, bu başarıda katkısı olan tüm ekibi yürekten kutlayarak başarılarının devamını diledi.

Konuşmaların ardından Bakan Berova festivale katılan öğrenci ve öğretmenlere ödüllerini verdi.

İKRAM YEMEKLER

Daha sonra, festivalde dereceye giren öğrencilerin hazırlamış olduğu yemekler ikram edildi.

Güzelyurt Meslek Lisesi Turizm Bölümü öğretmenleri Pınar Raman Soykara koordinasyonunda, Eliz Özyönüm Ada, Melike Kadıoğlu, Rufat Rufat ve Gürhan Özgürer gözetimindeki 12. Sınıf öğrencilerinden Mehmet Çelebi, İlayda Özüpek, Ali Türkbayoğlu “Modern Türk Mutfağı Lise Düzeyi Ekip” kategorisinde yarışarak “Bronz Madalya” aldılar.

“Restoran Tatlı Tabağı” kategorisinde yarışan Aleah Filiz Howker “Gümüş Madalya” , Suna Denizli “Bronz Madalya” alırken;“Makarnalar” kategorisinde yarışan Seval Özmertaş “Gümüş Madalya”, İraz Gürdal “Bronz Madalya”nın sahibi oldular.

Ayrıca “Pizza Kategorisi”nde yarışan Güner Denizli ve Cem Binicioğlu da “Gümüş Madalya” aldı.

Toplamda 4 Gümüş, 5 Bronz madalya ile ekip başarılı sonuçlar elde etmiş oldu.

Öte yanda, Güzelyurt Meslek Lisesi’nin (Eurhodip) Avrupa Turizm Okulu Birliği’nde gözlemci statüsü onaylandı.

Okulun birliğe tam üyeliği ise, 2-6 Mayıs tarihlerinde Portekiz’de yapılacak Genel Kurul’da onaylanacak.