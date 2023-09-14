MALİYE BAKANI BEROVA; “HEDEFİMİZ ÇALIŞMA HUZURU VE BARIŞI İÇERİSİNDE, 7 GÜN 24 SAAT ÇALIŞABİLECEK BİR GÜMRÜK YAPISINA ORTA VE UZUN VADEDE ULAŞMAK”

Maliye Bakanı Dr. Özdemir Berova, Gümrük Çalışanları Sendikası (Güç-Sen) heyetini kabul etti. Kabulde, Maliye Bakanlığı bürokratları da hazır bulundu.

ÖZDOĞAN

Gümrük Çalışanları Sendikası (Güç-Sen) Başkanı Abdullah Özdoğan kabuldeki konuşmasında, göreve gelir gelmez sorunları yerinde tespit etmek adına gümrüklerde incelemelerde bulunan Maliye Bakanı Dr. Özdemir Berova’ya verdiği destek ve katkılarından dolayı teşekkür etti.

Özdoğan ardından Teşkilat Yasası’nın günün koşullarına göre revize edilmesi, yoğun iş yükü altında çalışan gümrük personelinin sıkıntılarının giderilmesi, limanlarda seferlerin düzenlenmesi ve personel eksikliği gibi konuların bir an önce tamamlanabilmesi adına sendikanın da görüş ve önerilerini içeren dosyayı Bakan Berova’ya sundu.

BEROVA

Maliye Bakanı Dr. Özdemir Berova’da konuşmasında, sendikanın da dile getirdiği taleplere, mesaisinin büyük bir bölümünü harcadığını, bu anlamda orta ve uzun vadede hayata geçecek olan çalışmaları aktardı.

Berova, gümrük memurlarının özverili çalışmalarının farkında olduklarını belirterek, personel eksikliğinin giderilmesi için gerekli münhalların bu yıl içerisinde süratle açılması adına paydaşlarla görüşmelerinin sürdüğünü söyledi.

Teşkilat Yasası’nın revize edilebilmesi için bürokratlarına talimat verdiğini ve ön hazırlıkların başladığını da belirten Maliye Bakanı Dr. Özdemir Berova; “Gümrüklerin 7 gün 24 saat çalışması verimlilik açısından ve devlet gelirleri açısından en optimal olandır. Dolayısıyla hedefimiz çalışma huzuru ve barışı içerisinde, 7 gün 24 saat çalışabilecek bir gümrük yapısına orta ve uzun vadede ulaşmaktır. Bunun ilk adımlarını da bu dönem içerisinde atmak adına çalışmalar başladı” dedi.