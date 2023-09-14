  • BIST 8118.75
  • Altın 1653.801
  • Dolar 26.9332
  • Euro 28.6871
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 22 °C
SON DAKİKAG20'de Sıfır Atık vurgusu: Proje her geçen gün büyüyor

Berova, Gümrük Çalışanları Sendikası (Güç-Sen) Heyetini Kabul Etti

» »
Berova, Gümrük Çalışanları Sendikası (Güç-Sen) Heyetini Kabul Etti
Berova, Gümrük Çalışanları Sendikası (Güç-Sen) Heyetini Kabul Etti

MALİYE BAKANI BEROVA; “HEDEFİMİZ ÇALIŞMA HUZURU VE BARIŞI İÇERİSİNDE, 7 GÜN 24 SAAT ÇALIŞABİLECEK BİR GÜMRÜK YAPISINA ORTA VE UZUN VADEDE ULAŞMAK”

 

Maliye Bakanı Dr. Özdemir Berova, Gümrük Çalışanları Sendikası (Güç-Sen) heyetini kabul etti. Kabulde, Maliye Bakanlığı bürokratları da hazır bulundu.

 

ÖZDOĞAN

Gümrük Çalışanları Sendikası (Güç-Sen) Başkanı Abdullah Özdoğan kabuldeki konuşmasında, göreve gelir gelmez sorunları yerinde tespit etmek adına gümrüklerde incelemelerde bulunan Maliye Bakanı Dr. Özdemir Berova’ya verdiği destek ve katkılarından dolayı teşekkür etti.

 

Özdoğan ardından Teşkilat Yasası’nın günün koşullarına göre revize edilmesi, yoğun iş yükü altında çalışan gümrük personelinin sıkıntılarının giderilmesi, limanlarda seferlerin düzenlenmesi ve personel eksikliği gibi konuların bir an önce tamamlanabilmesi adına sendikanın da görüş ve önerilerini içeren dosyayı Bakan Berova’ya sundu.

 

BEROVA

Maliye Bakanı Dr. Özdemir Berova’da konuşmasında, sendikanın da dile getirdiği taleplere, mesaisinin büyük bir bölümünü harcadığını, bu anlamda orta ve uzun vadede hayata geçecek olan çalışmaları aktardı.

 

Berova, gümrük memurlarının özverili çalışmalarının farkında olduklarını belirterek, personel eksikliğinin giderilmesi için gerekli münhalların bu yıl içerisinde süratle açılması adına paydaşlarla görüşmelerinin sürdüğünü söyledi.

 

Teşkilat Yasası’nın revize edilebilmesi için bürokratlarına talimat verdiğini ve ön hazırlıkların başladığını da belirten Maliye Bakanı Dr. Özdemir Berova; “Gümrüklerin 7 gün 24 saat çalışması verimlilik açısından ve devlet gelirleri açısından en optimal olandır. Dolayısıyla hedefimiz çalışma huzuru ve barışı içerisinde, 7 gün 24 saat çalışabilecek bir gümrük yapısına orta ve uzun vadede ulaşmaktır. Bunun ilk adımlarını da bu dönem içerisinde atmak adına çalışmalar başladı” dedi.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • DAÜ VYK'dan Rektör Prof. Aykut Hocanın'a muhtıra! Hocanın'ın istifa etmesi bekleniyor...14 Eylül 2023 Perşembe 11:31
  • Kamuda tek mesai düzenlemesi Pazartesi yürürlüğe giriyor14 Eylül 2023 Perşembe 10:38
  • Tatar'ın 20 Bin TL tazminat ödemesine karar verildi14 Eylül 2023 Perşembe 09:52
  • KIB-TEK'e 16 sınavsız, münhalsiz yeni istihdam daha!14 Eylül 2023 Perşembe 08:09
  • Basın-sen: Bu zafer; mesleğini onuru ile yapan tüm gazetecilerindir13 Eylül 2023 Çarşamba 18:29
  • AP Türkiye Raporu açıklaması:Tümüyle Kıbrıs Rum tarafının görüşlerini yansıtıyor… Bizim için yok hükmünde13 Eylül 2023 Çarşamba 17:32
  • KKTC’de Güven Veren Bir Hükümet Var İstikrarın Devamından Yanayız13 Eylül 2023 Çarşamba 16:54
  • KTOEÖS Avrupa Parlamentosu Kıbrıs Ofisi Başkanı Andreas Kettis'i ziyaret etti13 Eylül 2023 Çarşamba 13:23
  • Posta Dairesi’nin Sorunları ve Çözümler Tartışıldı13 Eylül 2023 Çarşamba 08:50
  • Hayvancılar Birliği Eskişehir’de düzenlenen 4. Tarım, Hayvancılık ve Teknolojieri Fuar’ına katıldı13 Eylül 2023 Çarşamba 08:46
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti