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Berova: Gümrük Otomasyon Sistemi’nde gözle görülür iyileşmeler sağlandı

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Maliye Bakanı Özdemir Berova, Türksat A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Savaş’ı kabul etti.
Berova: Gümrük Otomasyon Sistemi’nde gözle görülür iyileşmeler sağlandı

Maliye Bakanı Özdemir Berova, göreve geldiği günden itibaren, Kamu Mali Bilişim alt yapısı dolayısıyla otomasyon uygulamalarına önem ve öncelik verdiğini her fırsatta dile getirdiğini ve bu anlamda bir takım iyileştirmeler sağladıklarını kaydederek, özellikle Gümrük Otomasyon Sistemi’nde gözle görülür iyileşmeler sağlandığını belirtti. 

Bugün Türksat A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Savaş’ı kabulünde de koordinasyonun devamı konusundaki yol haritası ile ilgili, bilgi alış verişinde bulunduklarını kaydetti. 

SAVAŞ 
Türksat A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Savaş da konuşmasında, Türksat A.Ş. olarak, Dijital Dönüşüm Ofisi ile beraber KKTC’de, e-devlet ve kurumlardaki e-dönüşüm projeleri için çalıştıklarını, bu kapsamda hayata geçirilen Gümrük Otomasyon Sistemi ile ilgili değerlendirmelerde bulunmak amacıyla Maliye Bakanı Özdemir Berova’ya ziyaret gerçekleştirdiklerini söyledi.  

Türksat A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Savaş görüşmede, Maliye Bakanı Berova’nın görüşlerini de aldıklarını kaydederek, Bakan Berova’nın konuya yakın ilgi ve alaka gösterdiğini de belirterek, teşekkür etti. 

Görüşme sonunda günün anısına karşılıklı hediye teatisinde de bulunuldu.

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