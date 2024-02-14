  • BIST 8961.92
  • Altın 1966.85
  • Dolar 30.7508
  • Euro 32.9607
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKAİsrail Batı Şeria'da gece baskınları düzenledi

Berova: Gümrük Otomasyon Sistemi’nde gözle görülür iyileşmeler sağlandı

» »
Maliye Bakanı Özdemir Berova, Türksat A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Savaş’ı kabul etti.
Berova: Gümrük Otomasyon Sistemi’nde gözle görülür iyileşmeler sağlandı

Maliye Bakanı Özdemir Berova, Türksat A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Savaş’ı kabul etti.

Maliye Bakanı Özdemir Berova, göreve geldiği günden itibaren, kamu mali bilişim altyapısı dolayısıyla otomasyon uygulamalarına önem ve öncelik verdiğini her fırsatta dile getirdiğini ve bu anlamda birtakım iyileştirmeler sağladıklarını kaydederek, özellikle Gümrük Otomasyon Sistemi’nde gözle görülür iyileşmeler sağlandığını belirtti.

Bugün Türksat A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Savaş’ı kabulünde de koordinasyonun devamı konusundaki yol haritası ile ilgili bilgi alışverişinde bulunduklarını kaydetti.

Savaş

Türksat A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Savaş da konuşmasında, Türksat A.Ş. olarak, Dijital Dönüşüm Ofisi ile beraber KKTC’de, e-devlet ve kurumlardaki e-dönüşüm projeleri için çalıştıklarını, bu kapsamda hayata geçirilen Gümrük Otomasyon Sistemi ile ilgili değerlendirmelerde bulunmak amacıyla Maliye Bakanı Özdemir Berova’ya ziyaret gerçekleştirdiklerini söyledi.

Türksat A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Savaş görüşmede, Maliye Bakanı Berova’nın görüşlerini de aldıklarını kaydederek, Bakan Berova’nın konuya yakın ilgi ve alaka gösterdiğini de belirterek, teşekkür etti.

Görüşme sonunda günün anısına karşılıklı hediye teatisinde de bulunuldu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Evlenme ücretleri değişti14 Şubat 2024 Çarşamba 15:51
  • Yağışlı hava pazar gününe kadar devam edecek…14 Şubat 2024 Çarşamba 15:38
  • Sadık Gardiyanoğlu’na "Şehitler Ölmez Albümü" takdim edildi!14 Şubat 2024 Çarşamba 15:37
  • Ertuğruloğlu: Kıbrıs’ta gelecek iki ayrı egemen devletin iş birliğinde şekillenecek14 Şubat 2024 Çarşamba 15:36
  • Berova: Gümrük Otomasyon Sistemi’nde gözle görülür iyileşmeler sağlandı14 Şubat 2024 Çarşamba 15:36
  • SÜTEK’te yeni toplu iş sözleşmesi14 Şubat 2024 Çarşamba 14:54
  • Tartıştığı annesini itip düşürdü, burnunun kırılmasına neden oldu!14 Şubat 2024 Çarşamba 14:49
  • Erhürman: Yoklaşma ve göç süreci tarihte görülmemiş bir hızla akıyor14 Şubat 2024 Çarşamba 14:31
  • KTAMS sağlık personeli görevlendirmelerinde yasa ve tüzüklere uyulması konusunda çağrı yaptı14 Şubat 2024 Çarşamba 13:14
  • Tatar: Gaziantep’le olan ilişkilerin her gün daha da arttığını görüyoruz14 Şubat 2024 Çarşamba 11:48
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti