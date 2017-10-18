Berova: “hükümet bu yıl okullara 22 milyon TL’nin üzerinde yatırım yaptı”

Pınarbaşı Anaokulu, bugün düzenlenen törenle açıldı. 1994’den beri kapalı olan Pınarbaşı İlkokulu, okul öncesi eğitim merkezi olacak şekilde tamir edilip hizmete konuldu.

15 öğrencisi ve 1 sorumlu öğretmeniyle 2017-2018 eğitim-öğretim yılına 9 Ekim’de başlayan Pınarbaşı Anaokulu’nun resmi açılışı için bugün okul bahçesinde tören düzenlendi.

Törene, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özdemir Berova, Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi, bakanlık yetkilileri, muhtarlar, Pınarbaşılılar ve bölge halkı katıldı.

Açılışa Gönyeli İlkokulu ile Ağırdağ-Dağyolu İlkokulu’ndan öğrenciler ve öğretmenler de geldi. Gönyeli İlkokulu korosu açılışta mini bir konser verdi. Pınarbaşı Anaokulu’nun ilk öğrencileri olan 15 minik de sahneye çıkarak şarkı söyledi.

Törende, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özdemir Berova, Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi ve Sorumlu Öğretmen Sevgi Karamustafa birer konuşma yaptı.

BEROVA: “ÖZELLİKLE OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ İLERİKİ SÜREÇLERDE YEREL YÖNETİMLERE DEVRETMEYİ PLANLAYAN MERKEZİ HÜKÜMET”

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özdemir Berova, bölgede okul öncesi eğitim merkezi konusunda eksiklik hissedildiğini kaydederek, daha önce okul olarak kullanılan binanın 4 yaş eğitim merkezi olabilmesi fikriyle yola çıktıklarını söyledi.

Yasaya gereği yerel yönetimlerin emlak vergilerinin yüzde 15’ini eğitime harcamakla yükümlü olduğunu belirten Berova, “Bazı yerel yönetimlerde bu konuda gerekli hassasiyeti göremiyoruz. Eğitimi, özellikle okul öncesi eğitimi ileriki süreçlerde yerel yönetimlere devretmeyi planlayan merkezi hükümet olarak bu yıl yerel yönetimlerle ciddi temaslar yaptık” dedi.

Dikmen Belediyesi’nin yasa gereği emlak vergilerinin yüzde 15’ini eğitime aktardığını ifade eden Bakan Berova, “Bu bölgeden biri olarak bölge halkının okuluna sahip çıkmasından büyük mutluluk duydum” dedi.

Berova, hükümetin bu yıl KKTC genelindeki okullara 22 milyon TL’nin üzerinde yatırım yaptığını açıklayarak, bundan sonra da eğitime gerekli yatırımı yapmaktan geri durmayacaklarını vurguladı.

ÇELEBİ: “YAKLAŞIK 150 BİN TL HARCAYARAK PINARBAŞI ANAOKULU’NU YENİLEDİK. BU BİZİM İÇİN GURURDUR”

Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi, bölgede okul öncesi eğitim merkezine ihtiyaç duyulduğunu kaydederek, çocukların Dikmen İlkokulu’na gidebilmek için karanlıkta uyandığını söyledi.

Belediyenin bu nedenle harekete geçtiğini ve halktan toplanan vergilerle yaklaşık 150 bin TL harcayarak okulu yenilediğini söyleyen Çelebi, “Bu bizim için gururdur” dedi.

Çelebi, Pınarbaşı Anaokulu’na katkı koyanlara, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na, Bakan Berova’ya teşekkür ederek, okulun bölgeye hayırlı olmasını diledi.

“BENİ ÜZEN O KADAR ÇOK ŞEY VAR Kİ MERKEZİ HÜKÜMETİN BİZE DAYATTIĞI…”

Bölgenin ikinci plana atıldığını, projelerin sürekli ertelendiğini söyleyen ve bunu eleştiren Yüksel Çelebi, “Pınarbaşı Anaokulu, merkezi yönetimle hükümetin bir araya geldiği tek organizasyondur. Bugüne kadar ne yazık ki bunu başaramadık. Bir araya gelebileceğimiz farklı projelerimiz vardı. Her nedense ertelendi. 2015’te Girne Kaymakamlığı, Dikmen Belediyesi ve Dağyolu muhtarlığının ortak projesiyle Dağyolu’ndaki ağıllar köy dışına çıkarılacaktı ama bu proje hasıraltı edildi. Köylümüz şimdi bunun sıkıntısını çekiyor. Beni üzen o kadar çok şey var ki merkezi hükümetin bize dayattığı… bunu herkes biliyor” ifadelerini kullandı.

Avrupa Birliği’nin Dikmen Belediyesi’nin bir projesini onayladığını açıklayan ve bunun haberini dün aldıklarını söyleyen Dikmen Belediye Başkanı Çelebi, “Bundan sonra bölgemiz daha temiz olacak” dedi.

KARAMUSTAFA: “PINARBAŞI ANAOKULU’NU İLERİYE TAŞIMAK, ÖĞRENCİ SAYIMIZI ARTIRMAK İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ”

Pınarbaşı Anaokulu Sorumlu Öğretmeni Sevgi Karamustafa, açılıştaki konuşmasında, kendi bölgesinde öğretmenlik yapmanın onurunu ve gururunu yaşadığını kaydetti.

Karamustafa, “Bu eğitim yuvasına hayat veren, yeniden çocuk sesleriyle dolmasına katkı sağlayan bakanlığımıza, belediyemize, maddi manevi desteklerini esirgemeyen kurum ve kuruluşlara teşekkür eder, okulumuzun çocuklara umut, sevgi ve başarılarla dolu bir yuva olmasını dilerim” dedi.

Sevgi Karamustafa, Pınarbaşı Anaokulu’nu ileriye taşımak, öğrenci sayısını artırmak için ellerinden geleni yapacaklarını da belirtti.