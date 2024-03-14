Berova: Hükümetimiz sağlıktaki sorunların çözülmesi için elinden gelen gayreti gösteriyor

Maliye Bakanı Özdemir Berova, Tıp Töreni’nde yaptığı konuşmada, Hükümetin sağlıktaki sorunların çözülmesi için elinden gelen gayreti gösterdiğini ve göstermeye de devam edeceğini vurguladı.

14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Konferans Salonunda Tıp Töreni yapıldı. Törende konuşan Maliye Bakanı Özdemir Berova, sözlerine fedakarca görevlerini yerine getiren tüm “meslektaşlarının bayramını kutlayarak başladı.

Hükümetin kamu kaynakları için sağlık, eğitim ve gıda olarak üç ana başlıkta bir önem sırası belirlediğini aktaran Berova, 2024 yılı içinde bu alanlarda gerekli mali desteğin sağlanması için kaynak ayrıldığını söyledi.

Daha önce Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Başkanlığı görevinde bulunduğunu anımsatan Berova, bundan duyduğu gururu dile getirdi ve Tıp Bayramı'nda konuşulanları dikkatle dinlediğini söyledi.

- “KTTB’nin proaktif bir rol üstlenmesi kaçınılmazdır”

“Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Başkanı olduğum günlerde sağlıkta atılacak adımların ileriye götürülmesi hedefleniyorsa, Maliye Bakanlığının finansman açısından önemini dile getirmiştim.” diyen Berova, bugün kendisinin Maliye Bakanlığı görevinde olduğunu ve sorunları bilen biri olarak konuya özel önem verdiğini anlattı.

Sorunların hep olduğunu ve olacağını söyleyen Berova, "Önemli olan sorunları minimalize etmektir. Hükümetimiz sağlıktaki sorunların çözülmesi için elinden gelen gayreti gösteriyor ve göstermeye de devam edecek.” dedi.

Yükseköğrenimdeki sorunlara da değinen Berova, “Bunları aşmak için hep birlikte sistemin aksaklıklarını ortaya koymalı ve çözmek için de azami gayreti ortaya koymalıyız. Bu konuda KTTB’nin de proaktif bir rol üstlenmesi kaçınılmazdır” ifadelerini kullanarak, Birliğin üzerine düşeni yapacağına inanç belirtti.

Reçete konusuyla ilgili ise Berova, bilinçli veya bilinçsiz şekilde sistem kötüye kullanıldığını söyledi ve yaşanan krizin daha iyi bir sistemin ortaya koyulmasında rol oynayabileceğini kaydetti.