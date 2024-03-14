  • BIST 8913.31
  • Altın 2234.608
  • Dolar 32.1216
  • Euro 35.1803
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 21 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 21 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKASibel Tatar, İstanbul’da Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın konserini izledi

Berova: Hükümetimiz sağlıktaki sorunların çözülmesi için elinden gelen gayreti gösteriyor

» »
Maliye Bakanı Özdemir Berova, Tıp Töreni’nde yaptığı konuşmada, Hükümetin sağlıktaki sorunların çözülmesi için elinden gelen gayreti gösterdiğini ve göstermeye de devam edeceğini vurguladı.
Berova: Hükümetimiz sağlıktaki sorunların çözülmesi için elinden gelen gayreti gösteriyor

14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Konferans Salonunda Tıp Töreni yapıldı. Törende konuşan Maliye Bakanı Özdemir Berova, sözlerine fedakarca görevlerini yerine getiren tüm “meslektaşlarının bayramını kutlayarak başladı.

Hükümetin kamu kaynakları için sağlık, eğitim ve gıda olarak üç ana başlıkta bir önem sırası belirlediğini aktaran Berova, 2024 yılı içinde bu alanlarda gerekli mali desteğin sağlanması için kaynak ayrıldığını söyledi.

Daha önce Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Başkanlığı görevinde bulunduğunu anımsatan Berova, bundan duyduğu gururu dile getirdi ve Tıp Bayramı'nda konuşulanları dikkatle dinlediğini söyledi.

- “KTTB’nin proaktif bir rol üstlenmesi kaçınılmazdır”

“Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Başkanı olduğum günlerde sağlıkta atılacak adımların ileriye götürülmesi hedefleniyorsa, Maliye Bakanlığının finansman açısından önemini dile getirmiştim.” diyen Berova, bugün kendisinin Maliye Bakanlığı görevinde olduğunu ve sorunları bilen biri olarak konuya özel önem verdiğini anlattı.

Sorunların hep olduğunu ve olacağını söyleyen Berova, "Önemli olan sorunları minimalize etmektir. Hükümetimiz sağlıktaki sorunların çözülmesi için elinden gelen gayreti gösteriyor ve göstermeye de devam edecek.” dedi.

Yükseköğrenimdeki sorunlara da değinen Berova, “Bunları aşmak için hep birlikte sistemin aksaklıklarını ortaya koymalı ve çözmek için de azami gayreti ortaya koymalıyız. Bu konuda KTTB’nin de proaktif bir rol üstlenmesi kaçınılmazdır” ifadelerini kullanarak, Birliğin üzerine düşeni yapacağına inanç belirtti.

Reçete konusuyla ilgili ise Berova, bilinçli veya bilinçsiz şekilde sistem kötüye kullanıldığını söyledi ve yaşanan krizin daha iyi bir sistemin ortaya koyulmasında rol oynayabileceğini kaydetti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Polis denetimleri hız kesmiyor... 2 sürücü tutuklandı, 45 araç trafikten men edildi14 Mart 2024 Perşembe 13:57
  • Bir gecede 8 kaçak yakalandı!14 Mart 2024 Perşembe 13:56
  • Bir günde 3 kaza: 2 yaralı, 1 tutuklu14 Mart 2024 Perşembe 13:55
  • 4 Yaşındaki çocuğa çarptı... "Hayati tehlikeyi atlattı"14 Mart 2024 Perşembe 13:54
  • Kaçak Nijeryalı mahkemede... Tam 713 gün...14 Mart 2024 Perşembe 13:54
  • Polise kendisini başka biri olarak tanıttı, üstüne bin 861 gün kaçak olduğu ortaya çıktı!14 Mart 2024 Perşembe 13:53
  • Tatar: Adalet mekanizmasında yer alan tüm kurumlara güvenim tamdır14 Mart 2024 Perşembe 12:53
  • Töre: Kuzey Kıbrıs’ın artık Anadolu’dan ötede bir vatanı var, buranın adı da Azerbaycan'dır14 Mart 2024 Perşembe 12:18
  • Töre: Kuzey Kıbrıs’ın artık Anadolu’dan ötede bir vatanı var, buranın adı da Azerbaycan'dır14 Mart 2024 Perşembe 12:18
  • Başbakan Üstel açıkladı: Güzelyurt Hastanesi ihalesine önümüzdeki ay çıkılıyor14 Mart 2024 Perşembe 11:49
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti