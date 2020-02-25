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Berova: Hükümette olmaya devam edecek UBP ile uyumlu bir Cumhurbaşkanı gerekli

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Berova: Hükümette olmaya devam edecek UBP ile uyumlu bir Cumhurbaşkanı gerekli
Berova: Hükümette olmaya devam edecek UBP ile uyumlu bir Cumhurbaşkanı gerekli

Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Özdemir Berova, Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinden sonra UBP’nin iktidarda olmaya devam edeceğini belirterek, “ Hükümetle uyumlu çalışabilecek bir Cumhurbaşkanı seçilmeli” dedi.

Özdemir Berova, BRT canlı yayınında Levent Kutay’ın sorularını yanıtladı.
Cumhurbaşkanlığı Seçim süreci ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Berova, UBP olarak dün akşam Genel Başkan Tatar ve Onursal Başkan Eroğlu’nun katılımıyla, milletvekillerinin yemekte bir araya geldiğini anlattı.

Berova, genel bir değerlendirmenin yapıldığı toplantıda vekillerin fikir ve öneri sunduklarını, bir de program hazırlandığını söyledi.

Berova bu program çerçevesinde, Cumhurbaşkanı Adayı Genel Başkan ve Başbakan Tatar ile birlikte, ülkenin her noktasında halka ulaşarak vizyonunu anlatacaklarını belirterek, “Çok yoğun bir iki ay bizi bekliyor… Çalışmalarımızı bir tık daha artırabilirsek, birinci turdan dahi kazanma noktasına gelebiliriz. İkinci tur da olacaksa bunun stratejesini de ele aldık” diye konuştu

Cumhurbaşkanlığı Makamını en değerli makam gördüklerini belirten Berova, seçilecek Cumhurbaşkanı’nın önümüzdeki 5 yıl içinde, bölgesel gelişmeleri de dikkate alındığında hayli önemli bir görev üstleneceğini, hele de UBP’li birisinin bu makamda oturmasına büyükönem verdiklerini kaydetti.

Berova, “ Şunu da ifade etmek gerekir ki, her ne olursa olsun Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra iktidarın ya da hükümetin büyük ortağı UBP olacaktır. Hükümet ile uyumlu çalışabilecek bir Cumhurbaşkanı ülkenin ve bölgenin geleceği için ayrı bir önem taşıyor” dedi.

Soru üzerine UBP tabanı ve seçmeni açısından bir sıkıntı görmediklerini ifade eden Berova, “ Milli şuuru benimsemiş herkesi, seçimi şu an önde götüren Sayın Tatar’a destek vermeye çağırıyoruz. Bu destek verilirse, o fark daha da açılacaktır” dedi…

Meclis Ekonomi,Bütçe ve Plan Komitesi olarak Ankara’da temaslarda bulunduklarını hatırlatan Özdemir Berova, Türkiye’nin kendine has gündemi içinde Kıbrıs ve Doğu Akdeniz’in de yer aldığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Akıncı’nın açıklamalarını hatırlatan Berova, “ Devlet protokolü içinde, resmi toplantılarda bu konu gündeme gelmedi. Ama birebir yapılan konuşmalarda, şunu hissettim ki tüm siyasi partiler, Akıncı’nın özellikle Hatay konusunda verdiği demecindeki örneklerden büyük bir üzüntü duydular ve gönüllerinde büyük bir yara var. Bu kadar tepkiye gerek olmasa da, şu da bir gerçek ki duygusal olarak göğüslerine giren bir hançer gibi hissetti siyaset ve halk bu açıklamaları” diye konuştu.

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