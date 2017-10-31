 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 109.415
  • Altın 155,270
  • Dolar 3,7919
  • Euro 4,4126
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 25 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 25 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 9 °C
FLAŞ HABERSoruşturma önergesi reddedildi!

Berova IGCSE dünya birincilerini kabul etti

» »
Berova IGCSE dünya birincilerini kabul etti
Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özdemir Berova, dünya genelinde milyonlarca öğrencinin katıldığı IGCSE sınavında en yüksek puanları alarak dünya birincisi olan TMK öğrencileri Paylaş Ulual ve Olgun Paşalar’ı kabul etti. 

Bakanlık’tan yapılan açıklamaya göre, IGCSE sınavının Türkçe dalında 100 üzerinden 99 puanla dünya birinciliği kazanan Paylaş Ulual ziyarette yaptığı konuşmada,  hem Türkçe hem de İngilizce konularda kendisini geliştirdiğini belirtti.  

Paylaş Ulual, çocukluğundan beridir fizikle ilgilendiğini ve bu dalda eğitim almak istediğini söyledi.

IGCSE sınavının matematik dalında tam puanla dünya birinciliği kazanan Olgun Paşalar da, sınava katılmadan önce çok soru çözdüğünü, notlar aldığını, anlamadığı konular üzerinde daha fazla kafa yorduğunu ve farklı soru metotlarında binlerce soru çözerek çalıştığını ifade etti.

Sınava birinciliği hedefleyerek ve bunu başarabileceğine inanarak katıldığını söyleyen Olgun Paşalar, hayalinin tıp eğitim almak olduğunu, küçüklükten beridir bu hayal ile büyüdüğünü belirtti ve hedefinin Hacettepe Tıp Fakültesi’nde eğitim almak olduğunu söyledi. 

BEROVA 

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özdemir Berova,  iki öğrenciyi tebrik etti ve uluslararası bir sınavda elde edilen bu birinciliklerin başta aileler olmak üzere tüm halkı ve eğitim camiasını gururlandırıp motive ettiğini vurguladı. 

Berova öğrencilerin yoğun çalışmalar sonucunda bu birinciliği elde ettiklerini kaydetti. 

Berova, öğrencilerin bu başarıyla yetinmemelerini, yaşamları boyunca çalışmaktan vazgeçmeyip, bu ve bunun gibi başarılara imza atmalarını diledi. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Cihangir-Düzova İlkokulu yeni dersliklerine kavuştu27 Ekim 2017 Cuma 17:09
  • Lefkoşa’da Pazartesi günü elektrik kesintisi yapılacak27 Ekim 2017 Cuma 17:07
  • Harmancı: “Asmaaltı’nda yayalaştırmayı gerçek anlamda hissedeceğiz”27 Ekim 2017 Cuma 11:58
  • KTTO: “Yerel isdihdamın teşviki için alınan önlemleri destekliyoruz”26 Ekim 2017 Perşembe 17:34
  • Dürüst, şoför okullarının yetkililerini kabul etti26 Ekim 2017 Perşembe 17:16
  • Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi toplandı26 Ekim 2017 Perşembe 16:39
  • Özyiğit, Slovakya Büyükelçisi Skoda’yı kabul etti26 Ekim 2017 Perşembe 16:28
  • Cumhurbaşkanı Akıncı, Ebeoğlu’nu ziyaret etti26 Ekim 2017 Perşembe 15:25
  • Dilekçe ve Ombudsman Komitesi toplandı26 Ekim 2017 Perşembe 15:22
  • 19 milletvekilinden müzakerelere ilişkin karar önerisi26 Ekim 2017 Perşembe 13:21
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti