Berova IGCSE dünya birincilerini kabul etti

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özdemir Berova, dünya genelinde milyonlarca öğrencinin katıldığı IGCSE sınavında en yüksek puanları alarak dünya birincisi olan TMK öğrencileri Paylaş Ulual ve Olgun Paşalar’ı kabul etti.

Bakanlık’tan yapılan açıklamaya göre, IGCSE sınavının Türkçe dalında 100 üzerinden 99 puanla dünya birinciliği kazanan Paylaş Ulual ziyarette yaptığı konuşmada, hem Türkçe hem de İngilizce konularda kendisini geliştirdiğini belirtti.

Paylaş Ulual, çocukluğundan beridir fizikle ilgilendiğini ve bu dalda eğitim almak istediğini söyledi.



IGCSE sınavının matematik dalında tam puanla dünya birinciliği kazanan Olgun Paşalar da, sınava katılmadan önce çok soru çözdüğünü, notlar aldığını, anlamadığı konular üzerinde daha fazla kafa yorduğunu ve farklı soru metotlarında binlerce soru çözerek çalıştığını ifade etti.



Sınava birinciliği hedefleyerek ve bunu başarabileceğine inanarak katıldığını söyleyen Olgun Paşalar, hayalinin tıp eğitim almak olduğunu, küçüklükten beridir bu hayal ile büyüdüğünü belirtti ve hedefinin Hacettepe Tıp Fakültesi’nde eğitim almak olduğunu söyledi.

BEROVA

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özdemir Berova, iki öğrenciyi tebrik etti ve uluslararası bir sınavda elde edilen bu birinciliklerin başta aileler olmak üzere tüm halkı ve eğitim camiasını gururlandırıp motive ettiğini vurguladı.

Berova öğrencilerin yoğun çalışmalar sonucunda bu birinciliği elde ettiklerini kaydetti.

Berova, öğrencilerin bu başarıyla yetinmemelerini, yaşamları boyunca çalışmaktan vazgeçmeyip, bu ve bunun gibi başarılara imza atmalarını diledi.