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Berova, İrsen Küçük'ü andı...

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Maliye Bakanı Özdemir Berova, eski Başbakan ve Ulusal Birlik Partisi (UBP) eski Genel Başkanlarından İrsen Küçük’ün ölüm yıldönümü nedeniyle mesaj yayımladı.
Berova, İrsen Küçük'ü andı...

Maliye Bakanı Berova mesajında şunları kaydetti; 

“Kıbrıs Türk Halkı’nın ulusal davasına inanan, milli mücadelemize ‘Erenköy Mücahidi’ olarak kahramanca katkı koyan, Kıbrıs Türk siyasi yaşamına Kurucu Meclis Üyesi, Milletvekili, Bakan ve Başbakan olarak uzun yıllar büyük hizmetleri bulunan, UBP eski Genel Başkan ve Başbakanımız İrsen Küçük’ü vefatının beşinci yıldönümünde sevgi, saygı, özlem ve rahmetle anıyoruz.”

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