Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özdemir Berova, İskele Merkez okullarında incelemelerde bulundu.

Şehit İlker Karter İlkokulu, Bekirpaşa Lisesi ve İskele Ticaret Lisesi’ni ziyaret eden Bakan Berova, okulların sorunları ve ihtiyaçları hakkında Okul İdareleri, Okul Aile Birlikleri ve öğretmenlerden bilgi aldı.

Bakanlık Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, Bakan Berova incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada, Temel Eğitim Programlarını Geliştirme projesi çerçevesinde ilk kez ülkede basılan ders kitaplarıyla ilgili öğretmenlerin görüşlerini aldığını söyledi.

Projeyi sahiplenip, en etkin biçimde hayata geçmesini sağlamak adına uzun uğraş ve emek verdiklerini söyleyen Berova, eğitim paydaşlarının ve özellikle öğretmelerin konuya ilişkin geriye dönüklerine önem verdiklerini, hatasız bir proje ortaya çıkması adına bunları en ince ayrıntısına kadar değerlendireceklerini vurguladı.

Okulların büyük projeler dışında, tamir tadilat ve temizlik malzemelerinin giderlerini karşılayacak bir bütçeyi de hayata geçireceklerini ifade eden Berova, okul idarecilerini bu konuda bilgilendirdiklerini kaydetti.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın kadrolarının tamamlaması için çalışmaların da sürdüğünü de belirten Bakan Berova, Talim Terbiye Dairesi Kurul Üyeliklerine başvurular hakkında öğretmenlere bilgi verdiğini söyledi.

Berova, denetmen kadrosunun eksikliğinin giderilmesi ve güçlendirilmesi için de bakanlığın adım attığını, ilk etapta 8 denetmen kadrosunun doldurulacağını, en kısa zamanda da tümünün tamamlanacağını vurguladı.

Yakın zamanda KKTC MEBSİS e-okul uygulamasının hayata geçeceğini belirten Berova, bundan böyle ülkedeki tüm okulların ve öğrencilerin bilgilerinin bir havuzda toplanacağını, okul, aile ve bakanlık üçgeninde tüm bilgilerin sağlıklı bir şekilde paylaşılacağını sözlerine ekledi.