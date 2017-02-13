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Berova, İzci Örgütü yeni yönetim kurulu’nu kabul etti

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Berova, İzci Örgütü yeni yönetim kurulu’nu kabul etti
Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özdemir Berova, Semra Bozer başkanlığında Kıbrıs Türk İzci Örgütü yeni yönetim kurulunu kabul etti.

İZCİLİK FAALİYETLERİNİ ÇOCUKLARIN SOSYALLEŞMESİ, İNSAN, ÇEVRE VE DOĞA SEVGİSİNİN OLUŞABİLMESİ AÇILARINDAN ÖNEMSİYORUZ”

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özdemir Berova, Semra Bozer başkanlığında Kıbrıs Türk İzci Örgütü yeni yönetim kurulunu kabul etti.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Bakan Berova, Kıbrıs Türk İzci Örgütü yeni yönetim kurulunu kabul etmekten mutluluk ve onur duyduğunu ifade etti.

İzciliğin ülkenin en önemli aktiviteleri arasında yer aldığını belirten Berova, çocukların sosyalleşmesi, insan, çevre ve doğa sevgisinin oluşabilmesi açılarından izcilik faaliyetlerini önemsediklerini kaydetti.

Teknolojinin ön planda olduğu bu çağda ülke ile dünyada teknoloji bağımlılığında ciddi bir artış gözlemlendiğine vurgu yapan Berova, yapılan araştırmaların gelecek yıllarda bu bağımlılığın daha da artacağı ve insanların makinelerle özdeşleşeceği öngörüsünü ortaya koyduğunu belirtti.

Berova, çocukların sosyal gelişimine sağladığı katkı yanında iyiyi, doğruyu, saygıyı öğrenebilmelerine ortam yaratan izcilik faaliyetlerinin artarak devam etmesinden yana oldukları ve desteklediklerini ifade etti.

Çok köklü bir geçmişe sahip Kıbrıs Türk İzci Örgütü’nün faaliyet ve etkinliklerini takdirle izlediklerini de belirten Berova, 22 Şubat’ta açılışı yapılacak Güner Necat Sosyal Tesisleri’nin özelde Kıbrıs Türk İzci Örğütü genelde Kıbrıs Türk halkına hayırlı olmasını diledi.

BOZER: “LOKAL BİNASININ RESMİ AÇILIŞINI 22 ŞUBAT’TA YAPMAK İSTİYORUZ”

Kıbrıs Türk İzci Örğütü Başkanı Semra Bozer ise, 1920’lerden beri çalışmaları olup 1969 yılında kayıt altına alınan bir örgüt olduklarını ifade ederek, örgütün devamını sağlamanın hem kendileri hem de Kuzey Kıbrıs için önemli olduğu ve çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

Kıbrıs Türk Kız İzci Örgütü’nün uzun uğraşlar sonucu hayata geçirdiği lokal binasının resmi açılışını 22 Şubat Dünya Düşünce Günü’nde etkinlikle yapmak istedikleri belirterek,   yönetim kurulu olarak aldıkları karar doğrultusunda lokal binasına; “Güner Necat Sosyal Tesisleri” ismini vereceklerini söyledi.

Kıbrıs Türk Kız İzciliği için önemli olan Güner Necat isminin ülkede İzcilik dendiğinde ilk akla gelen isim olduğunu kaydeden Bozer, bu kapsamda Güner Necat isminin yaşatılmasının kendilerinin görevi olduğunu belirtti.

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