Berova, Kıbrıs Türk Sigorta Acenteleri Birliği Derneği'ni kabul etti

Maliye Bakanı Özdemir Berova, Kıbrıs Türk Sigorta Acenteleri Birliği Derneği Başkanı Sermet Benli ve yönetim kurulu üyelerini kabul ederek bir süre görüştü.

Kıbrıs Türk Sigorta Acenteleri Birliği Derneği Başkanı Sermet Benli görüşmede Maliye Bakanı Özdemir Berova’ya derneğin çalışmalarını hakkında bilgi verdi.

Ayrıca sigorta sektöründe acentelerin yaşamış olduğu sorunlar ve sektör gündemindeki maddeler değerlendirilerek, görüş alış verişinde bulunuldu.

BEROVA

Sigortacılık sektörünün, ekonomik ve günlük yaşamımızda önemli bir rol üstlendiğini ve her geçen gün gelişmekte olduğunu kaydeden Maliye Bakanı Özdemir Berova da sigorta acentelerinin, sigortacılığın önemli bir parçasını oluşturduğunu kaydederek, destek belirtti. Tüm paydaşlarla olduğu gibi sigorta acenteleri ile de diyalog ve işbirliğinden yana olduklarını söyledi.