Berova, KKTC Rekabet Kurulu Başkan ve kurul üyelerini kabul etti...

Kabulde Maliye Bakanlığı Genel Koordinatörü ve Merkezi İhale Komisyonu (MİK) Başkanı Salih Canseç de hazır bulundu.

ÜSTÜNEL

Maliye Bakanlığı’nın, Rekabet Kurulu’nun paydaşlarından biri olduğunu dile getiren KKTC Rekabet Kurulu Başkanı Mustafa Üstünel, bugün bu ziyareti gerekleştirmelerinin bir nedeninin nezaket, diğer nedeninin ise kurulun çalışmaları hakkında Maliye Bakanı Berova’ya bilgi vermek olduğunu söyledi.

Rekabet Kurulu’nun uzun bir süre yoğun bir tempoda çalıştığını, Nisan ayı itibarı ile de alanlarında uzman isimlerle kurul üyelerinin 5’e tamamlandığını belirten Üstünel, ancak bir takım sıkıntıların devam ettiğini, özellikle bütçede ayrılan payın günümüz koşullarında yetersiz kaldığını ve Teşkilat Yasası’nın olmamasında kaynaklanan sorunların da aşılmasının elzem olduğuna dikkat çekti. Tüm bu eksikliklerin giderilmesi ile de Rekabet Kurulu’nun layık olduğu konuma taşınarak, daha verimli hizmet vermeyi amaçladıklarını kaydetti.

BEROVA

KKTC Rekabet Kurulu’nun ciddi görev, yetki ve etkinlikleri bulunduğuna dikkati çeken Maliye Bakanı Dr. Özdemir Berova ise konuşmasında, kurulun hem rekabet şartlarının oluşturulmasında, hem de ihaleler sürecinde itiraz makamı olması vesilesi ile önemli bir rolünün söz konusu olduğunu dile getirdi.

Rekabet Kurulu’nun itiraz süreçleri ve bu itirazların akabinde bir takım ihalelerde gecikmeler yaşanması, iptaller olmasının kamu maliyesini de sıkıntıya uğrattığına da dikkati çeken Maliye Bakanı bu açıdan Rekabet Kurulu ve Merkezi İhale Komisyonu’nun usul ve esaslar çerçevesinde sıkı bir işbirliği içinde çalışması gerektiğini belirtti.

Ülke mali kaynaklarının sınırlı olması vesilesiyle bir takım düzenlemeler için adım adım ilerlendiğini kaydeden Maliye Bakanı, yasasının gerektirdiği şekilde başkan ve kurul üyelerinin atanmış olmasının önemli bir adım olduğunu kaydetti.